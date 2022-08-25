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Ингулец
25.08.2022, FT 1 : 2
Александрия
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Украина. Премьер лига
25 августа 2022, 18:58 | Обновлено 25 августа 2022, 19:07
133
0

Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Война – это трагедия, а все остальное можно исправить»

Наставник оценил игру команды в первом матче сезона УПЛ

25 августа 2022, 18:58 | Обновлено 25 августа 2022, 19:07
133
0
Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Война – это трагедия, а все остальное можно исправить»
ФК Ингулец

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко на пресс-конференции после матча 7-го тура УПЛ с «Александрией» (1:2) ответил на вопросы журналистов:

– Проигрывать не только первую игру, но и вообще проигрывать – неприятно. Однако я хочу поздравить всех с началом чемпионата, а также поблагодарить Вооруженные силы Украины за то, что мы имеем возможность начать и дальше играть в этом сезоне. Украинцы – это сильная нация и сильный народ. Тем, что мы начали этот чемпионат, мы показываем, что мы можем в сложных ситуациях играть и делать свою работу.

Относительно игры она была довольно интересная. Было достаточно много голевых моментов. Соперники лучше их реализовывали, поэтому именно они сегодня взяли три очка. Но у нас тоже было несколько хороших поводов, чтобы забить мяч. Был очень хороший момент, когда Запорожец попал в штангу, или шанс Одарюка.

Но случилось так, как случилось – мы не смогли забить в своих моментах, а соперник реализовал два своих шанса. Хотя второй гол был таким: собственно атака хорошая, а завершение – попал игрок, и попал. Цуриков – очень квалифицированный футболист.

Но я не буду ругать своих ребят, потому что они все время пытались спасти эту игру. Где-то не хватило. Но мы остались довольны их стремлением к победе. Надеюсь, что в следующих играх команда будет только прибавлять, показывать содержательную игру, и самое главное – результат.

Сейчас нужно проанализировать не только момент со вторым голом, но и всю игру в целом. Ребята долгое время не имели игровой практики – чуть ли не год без официальных матчей, поэтому эта пауза, связанная с войной, еще не известно, как отразится на всех других командах.

Мы все сейчас живем моментом, поэтому никто не знает, как оно будет завтра. Сегодня трагедии никакой не было. Война – это трагедия, а все остальное можно исправить.

– Появление на поле Сергея Ситало не с первых минут было тренерским решением?

– Да, у нас были проблемы с выбором игроков. Ни Ситало, ни Одарюка, ни Ченбая не было, когда мы играли последний спарринг против «Кривбасса» неделю назад. Были сложности во время последнего недельного цикла, микротравмы, были больные футболисты. В следующем матче надеюсь, что все будут живы-здоровы.

– Как вам новая игровая форма команды?

– У нас были цвета по выбору, и мы выбрали именно такие. Они напоминают цвета «Звезды» из Кропивницкого? Это случайное совпадение. Нет никаких параллелей между тем клубом где я работал раньше, и тем, где работаю сейчас.

– Где будет проходить следующая игра против «Металлиста»?

– Следующая игра против «Металлиста» планируется 29 августа, в Ужгороде, в 13:00.

– Успеете восстановиться до матча?

– Мы будем в немного неравных условиях, потому что «Металлист» играл вчера, а мы – сегодня, а уже завтра отправляемся в Ужгород. Но жаловаться не на что. Главное, что мы возобновили чемпионат. Сложностей во время него в будущем будет очень много.

– Задание на сезон?

– Каждый хочет выступить как можно лучше, и мы в этом не исключение. Надеюсь, что этот год проведем лучше, чем предыдущие. Главное, что было из кого выбирать среди футболистов.

– Чего нет в заявке Марусича?

– Контракт с ним подписан, верили, что сегодня решим юридические моменты. Надеюсь, что к игре с «Металлистом» он будет полноценно в нашей команде.

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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Ингулец Ингулец - Александрия Сергей Лавриненко
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Источник ФК Ингулец
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