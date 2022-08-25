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Чемпионат Украины
Ингулец
25.08.2022 13:00 - : -
Александрия
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Украина. Премьер лига
25 августа 2022, 02:13 | Обновлено 25 августа 2022, 02:24
36
0

Ингулец – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Первый матч в чемпионате для команд – в седьмом туре

25 августа 2022, 02:13 | Обновлено 25 августа 2022, 02:24
36
0
Ингулец – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Сайт УПЛ

В четверг, 25 августа, состоится поединок 7 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть петровский «Ингулец» и «Александрия». Игра пройдет в Петровом на поле стадиона «Ингулец», начало – в 13:00.

«Ингулец»

Нестандартный чемпионат – нестандартный и его календарь. Текущий розыгрыш Премьер-лиги коллектив Лавриненко должен был начинать против киевского «Динамо» в первом туре. Но из-за участия киевлян в квалификации Лиги чемпионов игру перенесли на более поздний срок. Стоит отметить, что «Ингульцу» не везет в организации матчей с «Динамо» - в прошлом сезоне должны были торжественно открывать стадион игрой с грандом, ради этого и перенесли игру первого круга, но не сложилось. Так и в этом сезоне - вместо того, чтобы открыть сезон битвой с «Динамо», пришлось бы незапланированно отдыхать. Правда, клуб Поворознюка решил не бить баклуши, а нашел похожего «отдыхающего» – «Александрия» тоже пропускала первый тур из-за еврозанятости «Днепра-1» – и решил играть матч 7 тура. Оно и правильно, кто знает, что будет позже, если можно играть сейчас, то нужно играть.

Еще перед стартом второй половины прошлого сезона, который не состоялся, «Ингулец» серьезно обновился, а теперь – тем более. Последний официальный матч команды датирован 10 декабря, с тех пор в команде появилось много новых футболистов. Но президент с неистощимой энергией на месте, тренер с огромным кредитом доверия – тоже, поэтому можно предположить, что относительная стабильность команды в текущем сезоне сохранится – звезд с неба она не будет хватать, но и не доведет дело до битвы за выживание.

Стоит отметить тот факт, что у восьми проведенных спаррингах в предсезонной подготовке «казаки» ни разу не уступили – 5 побед и 3 ничьих.

«Александрия»

В начале второй половины прошлого сезона, который так и не начался, «Александрия» достаточно качественно усилилась и не без основания претендовала бы на еврокубковые места. Но наличие у нашей страны ненормального, мягко говоря, соседа сломала планы многим. Поэтому свои амбиции коллектив Юрия Гуры попытается реализовать в текущем сезоне. Как было сказано выше, чемпионат должен был начинаться для «полиграфов» матчем с «Днепром-1», но имеем то, что имеем.

Напомним несколько фамилий футболистов имеющихся в команде - Авагимян, Костышин, Калитвинцев, Цуриков, Скорко, Викентий Волошин, Рыбалка, Гринь, Мирошниченко... Как видим, играть есть кому, и когда реализовывать большие амбиции, как не сейчас?

В межсезонье команда, как и «Ингулец», играла достаточно много, но игровые результаты оказались средними – по три победы, ничьи и поражения.

Статистика встреч

Между собой команды провели 4 официальных игры – 3 в чемпионате и 1 в Кубке Украины. В активе «Ингульца» одна победа, остальные выиграла «Александрия», разница мячей 5-9 в пользу понятно кого.

Ориентировочные составы

«Ингулец»: Кучер – Сидоренко, Ковалев, Поспелов, Сакив – Коробенко, Кучеренко – А. Близниченко, Запорожец, Козак – Ситало.

«Александрия»: Билык – Мирошниченко, Бондаренко, Бабогло, Цуриков – Дрышлюк, Рыбалка – Калитвинцев, Авагимян, Третьяков – Гринь.

Прогноз на игру

Рискнем спрогнозировать, что в матче будет забит быстрый гол, после чего игра раскроется и мы увидим много голевых моментов. Но все же более именитые гости забьют больше и повезут домой три очка.

25 августа, четверг

«Ингулец» – «Александрия»
Петрово. Стадион «Ингулец». 13:00
ТВ-трансляция на платформе «Setanta Sports»
Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)
ИНГУЛЕЦ - АЛЕКСАНДРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:3
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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