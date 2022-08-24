В четверг, 25-го августа, состоится поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся петровский «Ингулец» и «Александрия». Матч пройдет в с. Петрово, на поле стадиона «Ингулец», начало в 13:00.

Календарь УПЛ уже на самом старте нового сезона представляет собой уже достаточно уникальное явление, когда еще не был до конца завершен первый тур, а некоторые команды уже начинают играть седьмой. «Ингулец» из-за участия киевского «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов УЕФА был вынужден пропустить первый игровой день, однако команда Сергея Лавриненко решила не сидеть сложа руки, и заранее провести дерби Кировоградской области против «Александрии». Амбиции у коллектива Юрия Гуры в этом сезоне зашкаливают, но смогут ли они победить в четвертом из пяти принципиальных сражений?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Александрия». За ходом матча можно следить по этой ссылке.