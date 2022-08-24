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Чемпионат Украины
Ингулец
25.08.2022 13:00 - : -
Александрия
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Украина. Премьер лига
24 августа 2022, 17:22 | Обновлено 24 августа 2022, 18:21
463
0

Ингулец – Александрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 7-го тура Украинской Премьер-лиги

24 августа 2022, 17:22 | Обновлено 24 августа 2022, 18:21
463
0
Ингулец – Александрия. Текстовая трансляция матча
ФК Ингулец

В четверг, 25-го августа, состоится поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся петровский «Ингулец» и «Александрия». Матч пройдет в с. Петрово, на поле стадиона «Ингулец», начало в 13:00.

Календарь УПЛ уже на самом старте нового сезона представляет собой уже достаточно уникальное явление, когда еще не был до конца завершен первый тур, а некоторые команды уже начинают играть седьмой. «Ингулец» из-за участия киевского «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов УЕФА был вынужден пропустить первый игровой день, однако команда Сергея Лавриненко решила не сидеть сложа руки, и заранее провести дерби Кировоградской области против «Александрии». Амбиции у коллектива Юрия Гуры в этом сезоне зашкаливают, но смогут ли они победить в четвертом из пяти принципиальных сражений?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Александрия». За ходом матча можно следить по этой ссылке.

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Ингулец Александрия Ингулец - Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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