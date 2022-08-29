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  4. Бесплатный футбол в УПЛ закончился, остался только полубесплатный?
Украина. Премьер лига
29 августа 2022, 17:41 |
3062
21

Бесплатный футбол в УПЛ закончился, остался только полубесплатный?

Сегодня впервые матч УПЛ был показан и Setanta Sports, и каналом УНИАН

29 августа 2022, 17:41 |
3062
21
Бесплатный футбол в УПЛ закончился, остался только полубесплатный?
Getty Images/Global Images Ukraine

В украинском футболе еще очень далеко до разрешения конфликта по телепулу, против которого в новом сезоне выступили пять клубов – «Динамо», «Заря», «Днепр-1», «Металлист» и «Рух».

Впрочем, уже сегодня, кажется, начались интересные подвижки в одном из направлений. И оно совсем не понравится любителям халявы бесплатных телетрансляций. Дело в том, что матч 2-го тура УПЛ между «Металлистом» и «Ингульцом» был одновременно показан на двух каналах – Setanta Sports и УНИАН.

Картинка отличалась, так как над ее созданием работали разные съемочные группы, но именно «Металлист» стал первым клубом, входящим в так называемый «антителепул», который допустил представителей официального телетранслятора Setanta Sports к работе на своем номинально домашнем поединке. Ранее такую возможность Setanta Sports не предоставили «Заря», «Рух» и «Динамо», в отношении которых УПЛ уже отправила все документы для рассмотрения фактов нарушения в КДК УАФ.

Примечательно, что трансляции матча «Металлист» - «Ингулец» не было на платформе YouTube, хотя ранее представители «антителепула» заявляли о своем стремлении через нее максимально широко распространять именно бесплатную трансляцию, чтоб ее могло посмотреть как можно больше болельщиков.

Не менее интересным выглядит тот факт, что на каналах группы «1+1 Media» в YouTube нет краткого обзора, как и полной записи матча «Металлист» - «Ингулец», равно как и отсутствуют такие же видео по вчерашнему матчу «Динамо» и «Днепра-1». Вероятно, это связано с тем, что ранее YouTube по жалобам со стороны правообладателя (УПЛ) заблокировал некоторый контент указанных каналов, на что представители последних, по их заявлениям, отреагировали предоставлением определенных документов, якобы подтверждающих их правоту. До момента пока YouTube не оценит аргументы сторон ситуация в этом вопросе вряд ли изменится.

Таким образом, широкому кругу пользователей не удалось бесплатно посмотреть матч «Металлист» - «Ингулец», о чем ранее так рьяно переживали представители из условной группы «антителепула». Чтобы увидеть матч, болельщикам нужно было иметь либо активную подписку на сервисе MEGOGO для доступа к телеканалу Setanta Sports Ukraine, либо купить подписку на OTT-платформе Setanta Sports, либо же воспользоваться тюнером T2, чтобы смотреть игру по эфирному телевидению на УНИАН. Последний вариант - далеко не для всех удобен...

Имея под рукой только телефон или иной мобильный гаджет, подключенный напрямую к сети интернет, шансов посмотреть бесплатный футбол из-за его отсутствия на YouTube не было. Выходит, что бесплатный футбол уже закончился, так и не успев начаться? Теперь остался только полубесплатный, или как?..

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телепул Украинская Премьер-лига УНИАН 1+1 Медиа телеканал 2+2 телеканал 1+1 Setanta Sports телетрансляции телевидение статьи эксклюзив ТВ-права
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 21
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Віталій Яценко
УНІАН - безкоштовне телебачення. Не зрозумів суті статті. Коли це ютуб був безкоштовним? Треба мати інтернет і платити за трафік. Тоді як УНІАН - і є безкоштвона трансляцію для людей без інтернету. Тому нічого і ніде не порушилось.
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+9
Показать Скрыть 5 ответов
KIEv
Якщо так розмірковувати то безплатних трансляцій ніколи не було. Завжди треба було телевізор придбати, а це не всім зручно))
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+8
Ukraine Украина
на ютубе сетанта давала трансляцию металлиста ж.вот это можно назвать бесплатным.Но благодаря Сетанте.а не униан
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+6
Показать Скрыть 1 ответ
valerafan1
Це той випадок, коли хохол радується  що у сусіда корова здохла. Так і автор статті радується що прості українці не зможуть безкоштовно подивитися футбол під час війни. Да, нам не потрібні російські воші, в нас є свої гниди: павелки, снітки та багато інших.
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+5
yaroslavos
Стаття є логічним продовженням попереднього матеріалу. Так тримати! Гроші ж треба відробити зповна!
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+5
Александр Ад
для чого ця стаття?Зараз треба гуртуватися навколо ЗСУ,і робити все для перемоги,а не влаштовувати чвари!Який безкоштовний?За кабельне- плати.за інтернет -плати,за инет в смартфоні-плати,за електрику-плати,так ще окремо за футбольни трансляції платить!?Совість у вас взагалі е?Скількі людей залишилися без житла,роботи,родичів!Абсолютно не поділяю позицію автора...
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+4
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veter
В какой реальности живут авторы? В смартфоне? А как  на нём можно смотреть качественно футбол? Через телескоп?
.
На цифру только в 2018 начали переходить.
 И уже неудобно. Да только приспособились к нему!
Кто виноват что некоторые отказались от телевизоров. Да сейчас старый ящик купить это раз плюнуть. У меня их 4 без дела спят. Ну  а тюнер Т2 сейчас уже не проблема, да и цена не как в 2018, когда был ажиотаж.
Всё очень удобно смотреть по телевизору. И ещё пить перед ним чай с бутербродами.
Вот ещё волейбол сегодня УНИАН покажет ВСЕМУ народу.
А УНИАН же это - Украинский и независимый!!!
Сетанта же небось через спутник шурует на Дублин, а потом назад.   Потому то УНИАН впереди даже по началу трансляции. А она отличная. С повторами и переповторами. И Зверовым в эфире.
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+1
DIiMax2
Україна закінчилась відкрийте очі 
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0
veter
Кстати медицина тоже вроде как того.
Раньше флюорографию заставляли делать!
А сейчас подписали декларацию, но флюорография стала платной. У кого денег нет на это, то пиши отказную и кашляй дальше.
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0
sashav2007
Безкоштовний футбол має закінчитись після війни +6 місяців!!!! 
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0
Макс Максов
Плюси зрозуміли, що пахне жареним і дали задню!
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-1
Batya
Є УАФ, Є УПЛ, Є КДК. Є БІЛЬШІСТЬ, Є ОФІЦІЙНИЙ ТЕЛЕТРАНСЛЯТОР. а три оліархи та посіпака ймовірного бариги ПНХ.
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-7
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