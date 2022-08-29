Бесплатный футбол в УПЛ закончился, остался только полубесплатный?

В украинском футболе еще очень далеко до разрешения конфликта по телепулу, против которого в новом сезоне выступили пять клубов – «Динамо», «Заря», «Днепр-1», «Металлист» и «Рух».

Впрочем, уже сегодня, кажется, начались интересные подвижки в одном из направлений. И оно совсем не понравится любителям халявы бесплатных телетрансляций. Дело в том, что матч 2-го тура УПЛ между «Металлистом» и «Ингульцом» был одновременно показан на двух каналах – Setanta Sports и УНИАН.

Картинка отличалась, так как над ее созданием работали разные съемочные группы, но именно «Металлист» стал первым клубом, входящим в так называемый «антителепул», который допустил представителей официального телетранслятора Setanta Sports к работе на своем номинально домашнем поединке. Ранее такую возможность Setanta Sports не предоставили «Заря», «Рух» и «Динамо», в отношении которых УПЛ уже отправила все документы для рассмотрения фактов нарушения в КДК УАФ.

Примечательно, что трансляции матча «Металлист» - «Ингулец» не было на платформе YouTube, хотя ранее представители «антителепула» заявляли о своем стремлении через нее максимально широко распространять именно бесплатную трансляцию, чтоб ее могло посмотреть как можно больше болельщиков.

Не менее интересным выглядит тот факт, что на каналах группы «1+1 Media» в YouTube нет краткого обзора, как и полной записи матча «Металлист» - «Ингулец», равно как и отсутствуют такие же видео по вчерашнему матчу «Динамо» и «Днепра-1». Вероятно, это связано с тем, что ранее YouTube по жалобам со стороны правообладателя (УПЛ) заблокировал некоторый контент указанных каналов, на что представители последних, по их заявлениям, отреагировали предоставлением определенных документов, якобы подтверждающих их правоту. До момента пока YouTube не оценит аргументы сторон ситуация в этом вопросе вряд ли изменится.

Таким образом, широкому кругу пользователей не удалось бесплатно посмотреть матч «Металлист» - «Ингулец», о чем ранее так рьяно переживали представители из условной группы «антителепула». Чтобы увидеть матч, болельщикам нужно было иметь либо активную подписку на сервисе MEGOGO для доступа к телеканалу Setanta Sports Ukraine, либо купить подписку на OTT-платформе Setanta Sports, либо же воспользоваться тюнером T2, чтобы смотреть игру по эфирному телевидению на УНИАН. Последний вариант - далеко не для всех удобен...

Имея под рукой только телефон или иной мобильный гаджет, подключенный напрямую к сети интернет, шансов посмотреть бесплатный футбол из-за его отсутствия на YouTube не было. Выходит, что бесплатный футбол уже закончился, так и не успев начаться? Теперь остался только полубесплатный, или как?..