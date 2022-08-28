Матча Динамо с Днепром-1 на YouTube не будет! Что случилось?

Проекты 1+1 media не будут транслировать матчи УПЛ на YouTube.

FootballHub и ПроФутбол Digital выступили с официальной позицией по трансляции матчей Украинской Премьер-лиги на платформе YouTube:

«Мы решили не транслировать матчи УПЛ на своих YouTube-каналах, пока идет рассмотрение документов, предоставленных нами YouTube, в соответствии с их процедурами.

Знаем, что часть болельщиков обрадуется этому решению, другая часть будет недовольна и расстроена. Но пока вопрос с трансляцией на YouTube не будет решен в юридической плоскости, сегодняшний и последующие матчи пятерых клубов - «Динамо», «Днепр-1», «Заря», «Рух», «Металлист» - можно смотреть бесплатно на телеканалах 2+2, УНИАН или на ОТТ-платформе Киевстар ТВ.

Как всегда, мы будем готовить предматчевые студии, которые вы сможете просмотреть на YouTube-канале Footballhub, где будем обсуждать самые интересные моменты и поддерживать связь с нашим зрителем», - говорится в заявлении ресурсов.

Отметим, что сегодняшний матч между «Динамо» и «Днепром-1» будет транслировать телеканал 2+2.