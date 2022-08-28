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  4. Матча Динамо с Днепром-1 на YouTube не будет! Что случилось?
Украина. Премьер лига
28 августа 2022, 13:31 |
1913
11

Матча Динамо с Днепром-1 на YouTube не будет! Что случилось?

Проекты 1+1 media не будут транслировать матчи УПЛ на YouTube

28 августа 2022, 13:31 |
1913
11
Матча Динамо с Днепром-1 на YouTube не будет! Что случилось?
УПЛ

Проекты 1+1 media не будут транслировать матчи УПЛ на YouTube.

FootballHub и ПроФутбол Digital выступили с официальной позицией по трансляции матчей Украинской Премьер-лиги на платформе YouTube:

«Мы решили не транслировать матчи УПЛ на своих YouTube-каналах, пока идет рассмотрение документов, предоставленных нами YouTube, в соответствии с их процедурами.

Знаем, что часть болельщиков обрадуется этому решению, другая часть будет недовольна и расстроена. Но пока вопрос с трансляцией на YouTube не будет решен в юридической плоскости, сегодняшний и последующие матчи пятерых клубов - «Динамо», «Днепр-1», «Заря», «Рух», «Металлист» - можно смотреть бесплатно на телеканалах 2+2, УНИАН или на ОТТ-платформе Киевстар ТВ.

Как всегда, мы будем готовить предматчевые студии, которые вы сможете просмотреть на YouTube-канале Footballhub, где будем обсуждать самые интересные моменты и поддерживать связь с нашим зрителем», - говорится в заявлении ресурсов.

Отметим, что сегодняшний матч между «Динамо» и «Днепром-1» будет транслировать телеканал 2+2.

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Источник FootballHub
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Комментарии 11
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Іван Лапечук
На 2+2 необхідно подавати до суду за трансляцію піратського контенту
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+2
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veter
Нам хватит и 2+2. А у кого нет телевизора, то пусть проведает своих бабушек. И заодно купит им тюнер Т2.
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+1
Westwood.
Коли до  вашої голови дойде що кожний клуб Упл це приватний клуб а не державний   . Він у власності однієї особи.  І він краще знає де йому транслювати.  2+2 це Телебачення звичайне .. А не плакати що нема можливості дивитися.  Воно безкоштовно.  То що ютуб закрили  я вважаю що це правильно. Є угода між полюсами і клубами і крапка.
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0
Саша Денисов
Самое смешное, что все, кто тут воняет, будет в 15-00 искать Сетанту на пиратских ресурсах, а в 17-00 включит 2+2 на ТВ 
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0
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pricolist
А чому немає покарання для телеканалів? Це ж вищий рівень, ніж ютуб 
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0
FoZZy
Таки хтось злякався "бану" каналу, на Ютубі, а казали, що у них все законно, а злякалися... Отже, не все так законно, як намагаються це видати "махінатори" групи 1+1
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-1
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