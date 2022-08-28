Заявление УПЛ: Динамо не пустило на матч операторов Setanta Sports

Официальный сайт УПЛ опубликовал заявление по поводу матча 2-го тура УПЛ «Динамо» – «Днепр-1». Съемочная группа официального вещателя Setanta Sports не была допущена на матч.

Текст заявление УПЛ:

В связи с недопущением футбольным клубом «Динамо» съемочной группы на позиции для съемки матча Динамо-Днепр-1, Передвижная Телевизионная Станция официального транслятора Setanta Sports была вынуждена покинуть стадион «Арена Львов», на котором будет проводится матч.

После получения всех официальных рапортов и документов данные об инциденте будут переданы на рассмотрение Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ.