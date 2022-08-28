Заявление УПЛ: Динамо не пустило на матч операторов Setanta Sports
Данные об инциденте будут переданы на рассмотрение Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ
Официальный сайт УПЛ опубликовал заявление по поводу матча 2-го тура УПЛ «Динамо» – «Днепр-1». Съемочная группа официального вещателя Setanta Sports не была допущена на матч.
Текст заявление УПЛ:
В связи с недопущением футбольным клубом «Динамо» съемочной группы на позиции для съемки матча Динамо-Днепр-1, Передвижная Телевизионная Станция официального транслятора Setanta Sports была вынуждена покинуть стадион «Арена Львов», на котором будет проводится матч.
После получения всех официальных рапортов и документов данные об инциденте будут переданы на рассмотрение Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ.
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і підуть кошти на розвиток державних ДЮСШ, чи просто підуть,
чи ще кудись...
С другой стороны, большинство болельщиков Украины с удовольствием смотрели матчи сборных Украины по разным видам спорта. И бесплатно по телевизору. Ну сборная то рангом выше над любым нашим клубом. А тут Суркисы получается возглавили движение "сепаратистов" за интересы большинства болельщиков страны.
Неужели начнутся дрязги и судилища в такое время.
А может только ультрассссссс....