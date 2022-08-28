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  4. Заявление УПЛ: Динамо не пустило на матч операторов Setanta Sports
Украина. Премьер лига
28 августа 2022, 12:37 | Обновлено 28 августа 2022, 13:31
3780
24

Заявление УПЛ: Динамо не пустило на матч операторов Setanta Sports

Данные об инциденте будут переданы на рассмотрение Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ

28 августа 2022, 12:37 | Обновлено 28 августа 2022, 13:31
3780
24
Заявление УПЛ: Динамо не пустило на матч операторов Setanta Sports
УПЛ

Официальный сайт УПЛ опубликовал заявление по поводу матча 2-го тура УПЛ «Динамо» – «Днепр-1». Съемочная группа официального вещателя Setanta Sports не была допущена на матч.

Текст заявление УПЛ:

В связи с недопущением футбольным клубом «Динамо» съемочной группы на позиции для съемки матча Динамо-Днепр-1, Передвижная Телевизионная Станция официального транслятора Setanta Sports была вынуждена покинуть стадион «Арена Львов», на котором будет проводится матч.

После получения всех официальных рапортов и документов данные об инциденте будут переданы на рассмотрение Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ.

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Источник УПЛ
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Комментарии 24
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SandroKing
С Суркисами нужно кончать. Оборзели в край.
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+6
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romanchik.8409
Разорвёт контракт Сетанта... Поймет,что в этом дерьме пусть сами варятся 
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+5
zhyr
-3?
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+4
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romanchik.8409
Цирк...
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+4
FunnyCat_____
Одна дорога - в суд получается 
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+2
Іван Лапечук
-3 для господаря поля і всі справи
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+1
pricolist
Ці олігархи навіть в віськовий час домовотись не можуть і думають лише про себе. УАФ не потрібно панькатись з такими клубами і застосовувати жорсткі санкції. І нагадаю, що в нашій країні демократія і якщо меньшість проти, то це не означає, що вони можуть робити що хочуть. За телепул проголосувала більшість клубів.
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+1
Ігор Аврамчук
Не вина команди, що у неї президент клубу - гівнюк.
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0
Burevestnik
Якщо оштрафують клуби по 250 тис., то 1 млн. уже хтось заробить. 
і підуть кошти на розвиток державних ДЮСШ, чи просто підуть, 
чи ще кудись...  
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0
Burevestnik
цікаво, чи заплатила Сетанта хоч якусь частку якимсь клубам ? 
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0
⬆️
Интересная картина. Это же  Динамо не пустило кого то не на Лобановского, а на Львов Арену. Тогда каким образом и какими силами?  Получается что Суркис содержит какие то формирования силовиков.
С другой стороны, большинство болельщиков Украины с удовольствием смотрели матчи сборных Украины по разным видам спорта. И бесплатно по телевизору. Ну сборная то рангом выше над любым нашим клубом. А тут Суркисы получается возглавили движение "сепаратистов" за интересы большинства болельщиков страны.
Неужели начнутся дрязги и судилища в такое время.
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-1
veter
Это весь персонал клуба, от повара до прачки, от медсестры до Суркиса, вышли и не пустили? Или только футболисты и Луческу?
А может только ультрассссссс....
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-1
Calm
Пользователь заблокирован администрацией за нарушение правил
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-1
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Kain_X_Rain
А что "ультрас" динамо делают во Львове ??? Наверно родину от Сетанты *защищают*
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-2
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