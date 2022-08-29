Безумная концовка! Александрия вырвала победу над Минаем
Защитник Андрей Цуриков во втором матче подряд отличился голом
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 2-й тур.
«Александрия» – «Минай» - 2:1
Третьяков, 23, Цуріков, 90+2 – Голуб, 90+1
Авагимян, 47, Шулянский, 73 – Горин, 58, Голубь, 79
«Александрия»: Билык – Цуриков, Бабогло, Белошевский, Мирошниченко – Демченко, Волошин (Авагимян, 46), Рыбалка (Дришлюк, 77) – Третьяков (Шулянский, 72), Кобзарь (Гринь, 77), Калитвинцев.
«Минай»: Бандура – Трубочкин (Рогозинский, 68), Немчанинов, Горин, Гончар (Паламар, 84) – Твердохлеб (Колесник, 84), Витенчук, Хахлев (Голубь, 68) – Кулиев, Вишневский, Касимов (Воробчак, 63).
Арбитр: Владимир Новохатний (Киев).
Стадион: НСК «Олимпийский» (Киев).
Удары (в створ): 11 (4) – 6 (3)
Угловые: 3 – 4
Оффсайды: 1 – 3.
АЛЕКСАНДРИЯ - МИНАЙ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 32°C
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
25-летний украинский хавбек 29 августа отправится из Бельгии в Украину.
Команда Мирчи Луческу будет готовиться в столице к поединку против «Зари»