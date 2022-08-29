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Чемпионат Украины
Александрия
29.08.2022, FT 2 : 1
Минай
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Украина. Премьер лига
29 августа 2022, 17:01 |
750
1

Безумная концовка! Александрия вырвала победу над Минаем

Защитник Андрей Цуриков во втором матче подряд отличился голом

29 августа 2022, 17:01 |
750
1
Безумная концовка! Александрия вырвала победу над Минаем
ФК Александрия

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Александрия» – «Минай» - 2:1

Третьяков, 23, Цуріков, 90+2 – Голуб, 90+1

Авагимян, 47, Шулянский, 73 – Горин, 58, Голубь, 79

«Александрия»: Билык – Цуриков, Бабогло, Белошевский, Мирошниченко – Демченко, Волошин (Авагимян, 46), Рыбалка (Дришлюк, 77) – Третьяков (Шулянский, 72), Кобзарь (Гринь, 77), Калитвинцев.

«Минай»: Бандура – Трубочкин (Рогозинский, 68), Немчанинов, Горин, Гончар (Паламар, 84) – Твердохлеб (Колесник, 84), Витенчук, Хахлев (Голубь, 68) – Кулиев, Вишневский, Касимов (Воробчак, 63).

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев).

Стадион: НСК «Олимпийский» (Киев).

Удары (в створ): 11 (4) – 6 (3)
Угловые: 3 – 4
Оффсайды: 1 – 3.

АЛЕКСАНДРИЯ - МИНАЙ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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veter
По этой жаре команды играют так себе. А потом устраивают клатчи, как в баскетболе.)
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