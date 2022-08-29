29.08.2022, FT 2 : 1
Украина. Премьер лига29 августа 2022, 17:49 |
684
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Александрия - Минай - 2:1. Два гола в компенсированное время. Обзор матча
Фрагменты напряженного матча УПЛ
29 августа 2022, 17:49 |
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В матче УПЛ «Александрия» обыграла «Минай» со счетом 2:1. При этом гости сравняли счет на 91-й минуте, но пропустили второй гол на 92-й минуте.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Цуриков (Александрия).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Голуб (Минай).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Третьяков (Александрия).
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