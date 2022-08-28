В понедельник, 29 августа, в заключительной игре второго тура «Александрия» в Киеве в статусе хозяина будет принимать «Минай», для которого это будет первая игра как в новом сезоне, так и при новом главном тренере Владимире Шаране. Все предыдущие матчи соперников в УПЛ обходились без ничьих – по две победы каждого клуба.

Александрия

«Александрия» успешно стартовала в новом чемпионате, обыграв в перенесенном с 7-го тура александрийском дерби «Ингулец» - 2:1. В этой игре в составе горожан дебютировало несколько новичков: Владислав Калитвинцев, Викентий Волошин, которые в прошлом чемпионате выступали за «Десну», Артур Авагимян, Богдан Билошевский – за «Черноморец», Богдан Кобзарь – за «Волынь» и Артем Шулянский – за юношей «Динамо».

Для Александрии это будет первая домашняя игра в новом сезоне. В общей сложности горожане в статусе хозяев не играют вничью в чемпионатах 13 игр подряд: 7 побед и 6 поражений. Для главного тренера «Александрии» Юрия Гуры это будет юбилейная, 20-я, игра во главе желто-чёрных в УПЛ.

Минай

«Минай» в отличие от «Александрии» только стартует в новом сезоне. В 4-м для себя клубе УПЛ в статусе главного тренера дебютирует и Владимир Шаран, ранее возглавлявший «Говерлу», «Карпаты» и как раз «Александрию». Во время затяжного межсезонья ряды «Миная» существенно обновились. Пополнили закарпатский клуб Иван Трубочкин, имеющий опыт выступлений в УПЛ в составе «Черноморца» и «Олимпика», Богдан Чуев, Тарас Дмитрук – в «Ворскле», Юрий Кравчук – во «Львове», Дмитрий Немчанинов, который в составе разных клубов УПЛ провел 110 игр (4 гола) и Александр Бандура – 189 игр (239 пропустил). Новичками «Миная» также стали Вадим Витенчук («Краматорск»), Назарий Воробчак («Прикарпатье») и Дмитрий Колесник («ВПК-Аро»).

Напомним, что «Минай» со времени выступлений в УПЛ на полях соперников еще не побеждал: в 22 матчах – 6 ничьих и 16 поражений. Возможно, эту безвыигрышную гостевую серию закарпатцы прервут именно при новом главном тренере Владимире Шаране, за плечами которого уже 221 тренерский матч в элитном дивизионе Украины.

Статистика встреч

Предыдущие матчи «Александрии» и «Миная» в УПЛ проходили в бескомпромиссной борьбе и ни разу не завершались вничью. При этом оба соперника на своем поле только побеждали – по два раза. В последний раз горожане принимали «Минай» в декабре прошлого года и разгромили соперников со счетом 3:0.

Фемида

Арбитром матча назначен Владимир Новохатний (Киев), который проведет 29-й матч в УПЛ. «Александрия» при Новохатнем провела 6 игр в УПЛ: 2 победы, 3 ничьих и поражение. «Минай» же при этом арбитре в двух домашних матчах чемпионата очков не набирал.

Прогноз на противостояние

«Александрия» удачно проводила домашние матчи с «Минаем», не потеряв с закарпатцами еще ни одного очка. «Минай» еще ни разу в УПЛ не праздновал выездные виктории. Спрогнозируем минимальную победу хозяев поля.

Ориентировочные составы:

«Александрия»: Билык, Мельник, Бабогло, Мирошниченко, Цуриков, Калитвинцев, В.Волошин, Третьяков, Демченко, Рыбалка, Кобзарь.

«Минай»: Бандура, Немчанинов, Горин, Дмитрук, Кравчук, Витенчук, Хахлев, Кулиєв, Касимов, Твердохлеб, Вишневский.

29 августа, понедельник