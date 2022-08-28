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Чемпионат Украины
Александрия
29.08.2022 15:00 - : -
Минай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 августа 2022, 23:11 |
80
0

Александрия – Минай. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура Украинской Премьер-лиги

28 августа 2022, 23:11 |
80
0
Александрия – Минай. Текстовая трансляция матча
ФК Александрия

В понедельник, 29-го августа, состоится поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и закарпатский «Минай». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона НСК «Олимпийский», начало в 15:00.

Главная арена страны третий день подряд станет местом проведения матчей национального первенства, завершив тем самым программу второго тура. «Александрия» начала сезон с победы в дерби над петровским «Ингульцом» (2:1), в то время как закарпатский «Минай» вообще не играл в новом футбольном году. В каком состоянии подойдет коллектив Владимира Шарана к первому официальному матчу на фоне более девяти месяцев паузы?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Минай». За ходом матча можно следить по этой ссылке.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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