В понедельник, 29-го августа, состоится поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и закарпатский «Минай». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона НСК «Олимпийский», начало в 15:00.

Главная арена страны третий день подряд станет местом проведения матчей национального первенства, завершив тем самым программу второго тура. «Александрия» начала сезон с победы в дерби над петровским «Ингульцом» (2:1), в то время как закарпатский «Минай» вообще не играл в новом футбольном году. В каком состоянии подойдет коллектив Владимира Шарана к первому официальному матчу на фоне более девяти месяцев паузы?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Минай». За ходом матча можно следить по этой ссылке.