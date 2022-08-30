ОФИЦИАЛЬНО. Роман Яремчук стал игроком Брюгге

Украинский форвард Роман Яремчук стал футболистом бельгийского клуба «Брюгге».

Контракт украинского форварда подписан на 4 сезона, до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что португальская «Бенфика» просила у «Брюгге» за трансфер 20 млн евро.

Интересно, что в составе «Брюгге» также играет украинец Эдуард Соболь.

Яремчук перешел в «Бенфику» из «Гента» летом 2021 года за 17 млн евро. В составе португальского клуба провел 48 матчей и забил 9 голов.