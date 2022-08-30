ОФИЦИАЛЬНО. Роман Яремчук стал игроком Брюгге
Контракт украинского форварда подписан на 4 сезона, до лета 2026 года
Украинский форвард Роман Яремчук стал футболистом бельгийского клуба «Брюгге».
Контракт украинского форварда подписан на 4 сезона, до лета 2026 года.
Ранее сообщалось, что португальская «Бенфика» просила у «Брюгге» за трансфер 20 млн евро.
Интересно, что в составе «Брюгге» также играет украинец Эдуард Соболь.
Яремчук перешел в «Бенфику» из «Гента» летом 2021 года за 17 млн евро. В составе португальского клуба провел 48 матчей и забил 9 голов.
Roman Yaremchuk tekent tot 2026 bij Club! 🔵⚫️ Welcome, Roman. 🫱🏻🫲🏽— Club Brugge KV (@ClubBrugge) August 29, 2022
🔗 https://t.co/wJvvOCnq4h pic.twitter.com/QpESUoBt0A
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