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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Роман Яремчук стал игроком Брюгге
Бельгия
30 августа 2022, 00:10 | Обновлено 30 августа 2022, 01:00
2658
9

ОФИЦИАЛЬНО. Роман Яремчук стал игроком Брюгге

Контракт украинского форварда подписан на 4 сезона, до лета 2026 года

30 августа 2022, 00:10 | Обновлено 30 августа 2022, 01:00
2658
9
ОФИЦИАЛЬНО. Роман Яремчук стал игроком Брюгге
ФК Брюгге. Роман Яремчук

Украинский форвард Роман Яремчук стал футболистом бельгийского клуба «Брюгге».

Контракт украинского форварда подписан на 4 сезона, до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что португальская «Бенфика» просила у «Брюгге» за трансфер 20 млн евро.

Интересно, что в составе «Брюгге» также играет украинец Эдуард Соболь.

Яремчук перешел в «Бенфику» из «Гента» летом 2021 года за 17 млн евро. В составе португальского клуба провел 48 матчей и забил 9 голов.

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Брюгге Бенфика Роман Яремчук трансферы Эдуард Соболь
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Источник ФК Брюгге
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Комментарии 9
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Mac_Gyver
Не бачу проблеми. Це його рiвень та його чемпiонат. Не такий вже й низький, до речi. Регулярний чемпiон Бельгiï, участник ЛЧ. Буде Соболю компанiя. 
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+5
Maks23
Шевченко в челси не заиграл..так что может просто бенфика не его клуб.. в любом случае удачи..
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+2
Maks23
Успехов Роман..
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+2
Макс Максов
Якщо покаже себе в ЛЧ і стане кращим бомбардиром в лізі, то може знову піти на підвищення!
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+2
Remark
Отличный вариант для Романа! Однозначно будет намного больше игровой практики, чем в Бенфике; да и сам чемпионат ему очень знаком, поэтому не затеряется.
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+2
Игорь Хомиченко
Очень жаль,но выше уже не прыгнет, и никто не играет с таким форвардом сейчас 
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-1
igor shmuylo
Поменял  шыло на мыло , зачем было людей смешить . Что бы вернуться назад
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-3
Nordenus
Яремчук просто деревянный, чем то Беседина напоминает, но второй это вообще дуб дубовый. Для Ромчика чемпионат Бельгии это его максимум.
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-3
Борис Глебов
Это фиаско
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-6
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