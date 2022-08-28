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Португалия
28 августа 2022, 20:21 | Обновлено 28 августа 2022, 20:49
5126
14

Источник: Бенфика приняла решение продать Яремчука в Брюгге

Украинец возвращается в чемпионат Бельгии

28 августа 2022, 20:21 | Обновлено 28 августа 2022, 20:49
5126
14
Источник: Бенфика приняла решение продать Яремчука в Брюгге
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский легионер «Бенфики» Роман Яремчук продолжит карьеру в «Брюгге».

Сообщается, что с украинским нападающим решили расстаться после, как біло принято решение оставить в команде Гонсалу Рамуша.

«Бенфика» изначально просила 20 миллионов, но украинец уйдет за меньшую сумму.

«Брюгге» в прошлом сезоне третий раз подряд выиграл чемпионство и сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов в группе В против «Порту», «Атлетико» и «Байера». В составе «Брюгге» играет украинец Эдуард Соболь.

Яремчук перешел в «Бенфику» из «Гента» летом прошлого года за 17 миллионов евро. В составе португальского клуба провел 48 матчей, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.

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Роман Яремчук Бенфика Эдуард Соболь Брюгге трансферы
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Источник Record.pt
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Комментарии 14
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R1d3r
А после Брюгге можно будет в родную Динаму вернуться...
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+2
Макс Максов
Ігрова практика звичайно, але хотілось щоб йшов на підвищення в топ ліги! 
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Весняна Сова
Удачи Рома! С Ань лучшим бомбардиром Бельгии!
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+2
dudigo78
в принципі брюгге та Бельгія це є його рівень. Ну не тягне він Бенфіку
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Виктор Войцеховский
Если продадут за 15, то для Бенфики будет хорошо.
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0
pol-55
Навіяло *Залечь на дно в Брюгге*.
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0
Am
Жаль, можливо це його максимум 
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0
adidas777
Спочатку це була велика помилка, перехід у Бенфіку. У результаті Роман так і здійснив мрію, зіграти в сильному Чемпіонаті. Бельгія за всієї поваги, це знову крок у минуле.
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0
Показать Скрыть 2 ответа
jovtengellium
а оте "джерело" часом не циганик... чи не скаже через 3 дні "ніхто нікуди не переходить"...
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-1
Хутин Пуйло
Бред какой-то.  Неужели не нашлось клуба лучше?
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-1
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