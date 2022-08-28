Источник: Бенфика приняла решение продать Яремчука в Брюгге
Украинец возвращается в чемпионат Бельгии
Украинский легионер «Бенфики» Роман Яремчук продолжит карьеру в «Брюгге».
Сообщается, что с украинским нападающим решили расстаться после, как біло принято решение оставить в команде Гонсалу Рамуша.
«Бенфика» изначально просила 20 миллионов, но украинец уйдет за меньшую сумму.
«Брюгге» в прошлом сезоне третий раз подряд выиграл чемпионство и сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов в группе В против «Порту», «Атлетико» и «Байера». В составе «Брюгге» играет украинец Эдуард Соболь.
Яремчук перешел в «Бенфику» из «Гента» летом прошлого года за 17 миллионов евро. В составе португальского клуба провел 48 матчей, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.
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