Защитник Шахтера Корниенко выбыл на 6 месяцев

Клуб УПЛ «Шахтер» проинформировал о серьезной травме левого защитника Виктора Корниенко, который в матче УПЛ против «Кривбасса» порвал крестообразную связку колена.

5 сентября игрок перенесет операцию, а срок восстановления ориентировочно составляет 6 месяцев, поэтому первую часть сезона Корниенко точно пропускает.

В нынешнем сезоне 23-летний футболист провел 1 матч, а всего в первой команде «Шахтера» отыграл 29 матчей.