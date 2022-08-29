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Украина. Премьер лига
29 августа 2022, 18:45 | Обновлено 29 августа 2022, 19:13
1872
2

Защитник Шахтера Корниенко выбыл на 6 месяцев

Виктор Корниенко получил тяжелую травму в матче УПЛ

29 августа 2022, 18:45 | Обновлено 29 августа 2022, 19:13
1872
2
Защитник Шахтера Корниенко выбыл на 6 месяцев
ФК Шахтер

Клуб УПЛ «Шахтер» проинформировал о серьезной травме левого защитника Виктора Корниенко, который в матче УПЛ против «Кривбасса» порвал крестообразную связку колена.

5 сентября игрок перенесет операцию, а срок восстановления ориентировочно составляет 6 месяцев, поэтому первую часть сезона Корниенко точно пропускает.

В нынешнем сезоне 23-летний футболист провел 1 матч, а всего в первой команде «Шахтера» отыграл 29 матчей.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 2
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Иван Иванов
Это печально
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+6
Roma513
Жаль парня, помоему єто уже 2я такая серьездная травма
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+3
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