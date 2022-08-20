Усик и Джошуа прошли взвешивание, Бех-Романчук выиграла золото ЧЕ-2022

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 19 августа.

1. Стало известно, с каким весом Усик и Джошуа подошли к реваншу

Боксеры прошли официальную процедуру взвешивания

2A. Она улетела за 15 метров! Бех-Романчук выиграла ЧЕ-2022 в тройном прыжке

Украинка установила персональный рекорд и лучший результат сезона в Европе!

2B. Ткачук и Рыжикова завоевали серебро и бронзу ЧЕ-2022 в барьерном беге

По итогам финала в беге на 400 м с барьерами две украинки получают медали

3. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед сообщил, что переход Каземиро согласован

По сведениям инсайдеров, «Реал» получит до 70 млн евро за переход бразильца

4A. Источник: телепула не будет, Динамо и еще 3 клуба идут на каналы 1+1

Игорь Цыганык уверен, что телепула ждать не стоит

4B. Источник: Кабаев уже подписал контракт с Динамо

Хавбек «Зари» сменит клуб в ближайшее время

5A. Салернитана сделала предложение по Довбику: стали известны условия

Пока итальянский и украинский клубы далеки от соглашения

5B. Тоттенхэм предложил Аталанте защитника в обмен на Малиновского

В Италию может отправиться Серхио Регилон

6A. ЛУЧЕСКУ: «Если бы футболисты пошли воевать, то погибли бы в первый же день»

Румынский тренер хочет, чтобы украинский футбол продолжал жить и развиваться

6B. Майк ДИН – о скандальном матче Челси – Тоттенхэм: «Я ошибся»

Судья признал, что кое-что недосмотрел

7. Гребля. Лузан завоевала серебро чемпионата Европы 2022

Украинка стала второй на дистанции 500 метров

8. Киченок – в финале! Украинка выиграла два матча за один вечер в Цинциннати

Украинская теннисистка выступает в паре с Аленой Остапенко из Латвии

9. Таблица коэффициентов. Нулевой мид-уик: Украину почти догнала Швейцария

«Динамо» и «Днепр-1» проиграли первые матчи 4-го раунда отбора к еврокубкам

10. Мы, Усик

Валерий Василенко только сейчас начал отожествлять великого боксера с Украиной