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20 августа 2022, 07:15 | Обновлено 20 августа 2022, 07:20
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0

Усик и Джошуа прошли взвешивание, Бех-Романчук выиграла золото ЧЕ-2022

Главные новости за 19 августа на Sport.ua

20 августа 2022, 07:15 | Обновлено 20 августа 2022, 07:20
299
0
Усик и Джошуа прошли взвешивание, Бех-Романчук выиграла золото ЧЕ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 19 августа.

1. Стало известно, с каким весом Усик и Джошуа подошли к реваншу
Боксеры прошли официальную процедуру взвешивания

2A. Она улетела за 15 метров! Бех-Романчук выиграла ЧЕ-2022 в тройном прыжке
Украинка установила персональный рекорд и лучший результат сезона в Европе!

2B. Ткачук и Рыжикова завоевали серебро и бронзу ЧЕ-2022 в барьерном беге
По итогам финала в беге на 400 м с барьерами две украинки получают медали

3. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед сообщил, что переход Каземиро согласован
По сведениям инсайдеров, «Реал» получит до 70 млн евро за переход бразильца

4A. Источник: телепула не будет, Динамо и еще 3 клуба идут на каналы 1+1
Игорь Цыганык уверен, что телепула ждать не стоит

4B. Источник: Кабаев уже подписал контракт с Динамо
Хавбек «Зари» сменит клуб в ближайшее время

5A. Салернитана сделала предложение по Довбику: стали известны условия
Пока итальянский и украинский клубы далеки от соглашения

5B. Тоттенхэм предложил Аталанте защитника в обмен на Малиновского
В Италию может отправиться Серхио Регилон

6A. ЛУЧЕСКУ: «Если бы футболисты пошли воевать, то погибли бы в первый же день»
Румынский тренер хочет, чтобы украинский футбол продолжал жить и развиваться

6B. Майк ДИН – о скандальном матче Челси – Тоттенхэм: «Я ошибся»
Судья признал, что кое-что недосмотрел

7. Гребля. Лузан завоевала серебро чемпионата Европы 2022
Украинка стала второй на дистанции 500 метров

8. Киченок – в финале! Украинка выиграла два матча за один вечер в Цинциннати
Украинская теннисистка выступает в паре с Аленой Остапенко из Латвии

9. Таблица коэффициентов. Нулевой мид-уик: Украину почти догнала Швейцария
«Динамо» и «Днепр-1» проиграли первые матчи 4-го раунда отбора к еврокубкам

10. Мы, Усик
Валерий Василенко только сейчас начал отожествлять великого боксера с Украиной

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Источник Sport.ua
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