Таблица коэффициентов. Нулевой мид-уик: Украину почти догнала Швейцария

Две украинских команды неудачно сыграли матчи еврокубков в мид-уик, и в таблице коэффициентов УЕФА, к сожалению Украина не получила никакой прибавки к рейтингу на текущей неделе.

В среду, 17 августа, столичное «Динамо» в домашнем матче в Лодзи уступило португальской «Бенфике» (0:2) в отборе к Лиге чемпионов. На следующий день «Днепр-1» потерпел неожиданное поражение от кипрского клуба АЕК Ларнака (1:2) в Q4 Лиги конференций.

У Украины остались 1.900 баллов за текущий сезон, и в пятилетнем рейтинге числится по-прежнему, 25.700 пунктов (14-е место).

Это привело к тому, что Швейцария (25.675 и 15 место), у которой в игре пока тоже три клуба, приблизилась вплотную к Украине. Страны разделяет всего 0.025 балла. У Швейцарии «Цюрих» выиграл в Лиге Европы у шотландского «Хартса» (2:1). А вот в Лиге конференций возможны потери по итогам Q4: «Базель» на выезде проиграл ЦСКА из Софии (0:1), а «Янг Бойз» дома не справился с бельгийским «Андерлехтом» (0:1).

Норвегия прибавила 0.500 балла за неделю, обогнала дисквалифицированную россию и вышла на 12-ю позицию. «Буде-Глимт» выиграл матч квалификации ЛЧ у «Динамо» Загреб (1:0), «Мольде» одержал победу над румынским ФКСБ (2:1) в ЛК, и только «Викинг» проиграл свой поединок – австрийскому «Вольфсбергу» (0:1).

У Сербию (11-е место) «Партизан» обыграл слабый мальтийский клуб «Хамрун» (4:1) в ЛК, а вот «Црвена Звезда» проиграла израильскому «Маккаби» Т-А (2:3) в Q4 ЛЧ.

Конкуренты понемногу добавляют, Украина остается на месте – таковы неутешительные выводы евронедели.

Таблица коэффициентов УЕФА 2023

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2024/25)