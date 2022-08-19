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  4. Майк ДИН – о скандальном матче Челси – Тоттенхэм: «Я ошибся»
Англия
19 августа 2022, 10:54 | Обновлено 19 августа 2022, 10:56
1182
0

Майк ДИН – о скандальном матче Челси – Тоттенхэм: «Я ошибся»

Судья признал, что кое-что не досмотрел

19 августа 2022, 10:54 | Обновлено 19 августа 2022, 10:56
1182
0
Майк ДИН – о скандальном матче Челси – Тоттенхэм: «Я ошибся»
Instagram. Майк Дин

Английский судья Майк Дин, который работал на системе VAR в матче 2-го тура чемпионата Англии по футболу между лондонскими командами «Челси» и «Тоттенхэм», прокомментировал свои решения по ходу игру:

«Ни один судья не хочет возвращаться домой с игры, зная, что ему нужно было сделать другое решение. 

Иногда, оглядываясь назад, понимаешь, что мог бы поступить иначе. Теперь у меня было время подумать о воскресном матче на «Стэмфорд Бридж». Подобно тому, как игроки анализируют свои выступления, мы также на собраниях говорим об инцидентах, в которые были вовлечены. Именно на подобном собрании мы смогли обсудить этот инцидент.

Начну с первого спорного гола Пьера Хейберга. Тут я принял решение достаточно просто. Я не могу вернуться на 44 секунды назад, чтобы посмотреть на потенциальный фол Родриго Бентанкура на Кае Хаверце. Это выходит за рамки атакующей фазы игры. Вопрос заключался в том, мешал ли Ришарлисон из офсайда. Когда Хойбьерг нанес удар, линия обзора голкипера «Челси» Эдуара Менди не была заблокирована, так что он все видел и ему никто не мешал. 

Что касается второго гола Гарри Кейна, я попросил судью Энтони Тейлора подождать, пока я посмотрю на инцидент с участием Кристиана Ромеро из «Тоттенхэма» и Марка Кукуреллы из «Челси». Я не мог назначить штрафной удар самостоятельно, но я мог бы порекомендовать Тейлору посетить зону просмотра VAR, чтобы он смог рассмотреть возможную красную карточку. В течение нескольких секунд, которые я должен был наблюдать за тем, как Ромеро дергает Кукуреллу за волосы, я не считал это насильственным действием. 

С тех пор я изучил этот момент, поговорил с другими судьями и, поразмыслив, пришел к выводу, что должен был попросить Тейлора взглянуть ему самому на этот эпизод. Последнее слово всегда за судьей на поле. Это доказывает, что независимо от того, насколько вы опытны, а я провел более двух десятилетий в качестве официального представителя Премьер-лиги, вы всегда учитесь. 

Меня разочаровывает, что произошел один такой инцидент в очень хорошие выходные для наших арбитров. Другие игры прошли гладко, например, «Ливерпуль» против «Кристал Пэлас» в понедельник вечером, завершивший отличный уик-энд футбола в Премьер-лиге».

Отметим, что после лондонского дерби Томас Тухель прокомментировал не только решения судей на протяжении матча, но и свой конфликт с Антонио Конте.  

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Гарри Кейн Марк Кукурелья Энтони Тейлор Майк Дин Челси Тоттенхэм Томас Тухель Антонио Конте
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Источник Daily Mail
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