ЛУЧЕСКУ: «Если бы футболисты пошли воевать, то погибли бы в первый же день»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу считает, что футболисты не были бы полезны в военных действиях, а куда больше пользы принесут Украине на поле, добываясь положительных результатов.

«Я с двумя друзьями делали все, чтобы вытащить футболистов. Если бы им пришлось идти воевать, они бы погибли в первый же день. Их предназначение – придать стране имидж государства, которое продолжает жить за счет спорта. Я был одним из тех, кто много помогал вместе с Румынской федерацией и президентом УЕФА Чеферином. Я был близок с игроками «Динамо» и «Шахтера». Футбол заставляет их перестать думать о том, что там происходит, но когда я вижу грустные лица, то чувствую, что должен их развеселить. Единственное, что действительно может поднять настроение, - это результаты, они продвигают все вперед», - сказал Луческу.

Напомним, «Динамо» в настоящий момент пытается преодолеть квалификационное сито Лиги чемпионов. После прохода «Фенербахче» и «Штурма» киевляне близки к вылету от «Бенфики», проиграв первый матч со счетом 0:2.