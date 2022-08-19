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  4. ЛУЧЕСКУ: «Если бы футболисты пошли воевать, то погибли бы в первый же день»
Украина. Премьер лига
19 августа 2022, 10:05 |
668
1

ЛУЧЕСКУ: «Если бы футболисты пошли воевать, то погибли бы в первый же день»

Румынский тренер хочет, чтобы украинский футбол продолжал жить и развиваться

19 августа 2022, 10:05 |
668
1
ЛУЧЕСКУ: «Если бы футболисты пошли воевать, то погибли бы в первый же день»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу считает, что футболисты не были бы полезны в военных действиях, а куда больше пользы принесут Украине на поле, добываясь положительных результатов.

«Я с двумя друзьями делали все, чтобы вытащить футболистов. Если бы им пришлось идти воевать, они бы погибли в первый же день. Их предназначение – придать стране имидж государства, которое продолжает жить за счет спорта. Я был одним из тех, кто много помогал вместе с Румынской федерацией и президентом УЕФА Чеферином. Я был близок с игроками «Динамо» и «Шахтера». Футбол заставляет их перестать думать о том, что там происходит, но когда я вижу грустные лица, то чувствую, что должен их развеселить. Единственное, что действительно может поднять настроение, - это результаты, они продвигают все вперед», - сказал Луческу.

Напомним, «Динамо» в настоящий момент пытается преодолеть квалификационное сито Лиги чемпионов. После прохода «Фенербахче» и «Штурма» киевляне близки к вылету от «Бенфики», проиграв первый матч со счетом 0:2.

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Мирча Луческу Динамо Киев российско-украинская война
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Источник Calcionews24
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