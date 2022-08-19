Салернитана сделала предложение по Довбику: стали известны условия

Несмотря на предыдущие сообщения о том, что форвард «Днепра-1» Артем Довбик близок к переходу в «Салернитану», в Италии средства массовой информации сообщают, что клубы пока серьезно расходятся в оценке условий трансфера.

«Салернитана» сделала «Днепру-1» предложение об аренде Довбика за 1,2 миллиона евро с правом выкупа за 8 миллионов евро и бонусами, оцененными не менее чем в 800 тысяч евро.

Украинский клуб отреагировал на запрос достаточно оперативно, дав понять, что готов рассматривать только полноценную продажу своего футболиста. В «Днепре-1» рассчитывают, что конкуренция со стороны «Торино» подтолкнет «Салернитану» к улучшению предложения.

При этом в СМИ сообщается, что «Салернитана» будет готова вернуться к обсуждению условий потенциального перехода Довбика только после матча 2-го тура Серии А против «Удинезе», который состоится в субботу, 20 августа.

Ранее сообщалось, что «Днепр-1» нацелен получить за Довбика не менее 12 миллионов евро.