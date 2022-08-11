Днепр-1 хочет за Довбика 12 млн евро, для Динамо - особые условия

По информации журналиста Игоря Бурбаса, интерес к форварду «Днепра-1» Артему Довбику проявляет клуб Чемпионшипа «Бернли». Кроме того, в борьбу готов включиться один из середняков Бундеслиги.

При этом ряд итальянских клубов, о которых говорили раньше (например, «Торино», «Салернитана»), не готовы платить больше 6 миллионов евро, что не устраивает «Днепр-1».

Клуб хочет получить около 12-ти миллионов евро.

А для «Динамо» у клуба особые условия - киевляне должны предложить намного больше, чтобы заполучить Артема. Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис опроверг предложение по Довбику.

Сообщается, что сегодня Довбик, агенты и «Днепр-1» должны обсудить все предложения и решить, что делать дальше.