Днепр-1 хочет за Довбика 12 млн евро, для Динамо - особые условия
Но больших предложений пока нет
По информации журналиста Игоря Бурбаса, интерес к форварду «Днепра-1» Артему Довбику проявляет клуб Чемпионшипа «Бернли». Кроме того, в борьбу готов включиться один из середняков Бундеслиги.
При этом ряд итальянских клубов, о которых говорили раньше (например, «Торино», «Салернитана»), не готовы платить больше 6 миллионов евро, что не устраивает «Днепр-1».
Клуб хочет получить около 12-ти миллионов евро.
А для «Динамо» у клуба особые условия - киевляне должны предложить намного больше, чтобы заполучить Артема. Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис опроверг предложение по Довбику.
Сообщается, что сегодня Довбик, агенты и «Днепр-1» должны обсудить все предложения и решить, что делать дальше.
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