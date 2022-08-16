Довбик близок к переходу в клуб Серии А

Нападающий «Днепра-1» и национальной сборной Украины Артем Довбик близок к переходу в итальянскую «Салернитану».

Читайте также: Новичок АПЛ предложит почти 12 млн евро за Довбика

Речь идет об аренде с обязательным выкупом. Условия выкупа – футболист забьет определенное количество голов, а команда не вылетит из Серии А.

В прошлом сезоне Артем сыграл 18 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.