Италия16 августа 2022, 14:01 | Обновлено 16 августа 2022, 14:17
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Довбик близок к переходу в клуб Серии А
Украинский форвард может оказаться в «Салернитане»
16 августа 2022, 14:01 | Обновлено 16 августа 2022, 14:17
962
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Нападающий «Днепра-1» и национальной сборной Украины Артем Довбик близок к переходу в итальянскую «Салернитану».
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Речь идет об аренде с обязательным выкупом. Условия выкупа – футболист забьет определенное количество голов, а команда не вылетит из Серии А.
В прошлом сезоне Артем сыграл 18 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.
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