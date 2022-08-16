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Италия
16 августа 2022, 14:01 | Обновлено 16 августа 2022, 14:17
962
1

Довбик близок к переходу в клуб Серии А

Украинский форвард может оказаться в «Салернитане»

16 августа 2022, 14:01 | Обновлено 16 августа 2022, 14:17
962
1
Довбик близок к переходу в клуб Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Нападающий «Днепра-1» и национальной сборной Украины Артем Довбик близок к переходу в итальянскую «Салернитану».

Речь идет об аренде с обязательным выкупом. Условия выкупа – футболист забьет определенное количество голов, а команда не вылетит из Серии А.

В прошлом сезоне Артем сыграл 18 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.

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Источник Сайт Джанлуки Ди Марцио
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Злий Глобинець
Ганьба Коломойському! Ні щоб продати найкращого на даний момент форварда УПЛ у найкращий і найрейтинговіший клуб України Шахтар - так ні, куди завгодно, тільки не в Шахтар!
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