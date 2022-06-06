Новичок АПЛ предложит почти 12 млн евро за Довбика
«Ноттингем Форест» планирует подписать украинского форварда
«Ноттингем Форест» заинтересовался кандидатурой украинского нападающего Артема Довбика.
Сообщается, что новичок АПЛ предложит за 24-летнего форварда 10 миллионов фунтов стерлингов (11,7 млн евро).
По информации источника, что главный тренер «Ноттингем Форест» Стив Купер поручил одному из своих скаутов проследить за игрой Довбика во время вчерашнего матча с Уэльсом.
Отметим, что Артем пока что является игроком СК «Днепр-1», но в ближайшее время собирается продолжить карьеру в одном из европейских клубов. Ранее им интересовались «Торино», «Удинезе» и «Болонья».
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