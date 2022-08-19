Днепр-1 проиграл АЕКу, Проценко завоевал бронзу ЧЕ, Бущана сватают в МЮ

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 18 августа.

1. Неудачный дебют. Днепр-1 уступил АЕКу в Кошице. Коллектив Александра Кучера уменьшил собственные шансы на участие в Лиге Европы.

2. Снова бронза! Проценко завоевал награду на ЧЕ. Бех-Романчук упустила медаль. В секторе для прыжков в высоту украинский спортсмен взял планку 2.27 м.

3. Лига Европы Q4. Победа Вьюнника, Безус помог обыграть свой бывший клуб. 18 августа состоялись первые матчи квалификации Q4 Лиги Европы.

4. Лига конференций Q4. Шабанов и Леднев обыграли «козлов» в Германии. 18 августа состоялись первые матчи квалификации Q4 Лиги конференций.

5. Напряженный овертайм. Украина проиграла Финляндии в товарищеском матче. Сине-желтые провели последнюю игру перед отбором на ЧМ-2023 и Евробаскетом.

6. Бущан заменит Де Хеа? Скауты Манчестер Юнайтед наблюдали за игрой украинца. Журналист Эндрю Тодос заявил о интересе МЮ к голкиперу сборной Украины.

7. Конфликт с тренером. Стало известно, почему Малиновский покинет Аталанту. Информация о трансфере украинца появилась не просто так.

8. Довбику не нужна Салернитана. Артему нужно идти к Луческу. Обозреватель Sport.ua – о выборе, который стоит перед форвардом сборной Украины.

9. Как Роналду в МЮ стал заложником такого же помешанного, как и он сам. Португалец не хочет пускать под откос остаток карьеры, а клуб не желает терять прибыль…

10. ВИДЕО. Как Зинченко выиграл упражнение на тренировке Арсенала. Украинец показал партнерам по команде мастер-класс.