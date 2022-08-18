Довбику не нужна Салернитана. Артему нужно идти к Луческу

Для киевского «Динамо» трансфер Артема Довбика – единственно возможный вариант усиления атаки. А для самого нападающего сборной Украины переезд в столицу – лучшая возможность продолжения карьеры.

Катастрофа Динамо с форвардами

Об усилении атаки «Динамо» говорят уже не один год. Матч с «Бенфикой», и предыдущие поединки этого сезона в Лиге чемпионов показали, что Артем Беседин, скажем так, не дает команде того, чего от него ждут. Артем Довбик в нынешних условиях может стать точечным усилением для команды Мирчи Луческу.

На трансферном рынке киевляне никак не могут найти результативного форварда, а школа с традициями воспитания двух обладателей «Золотого мяча» никак не подготовит достойного преемника Блохина и Шевченко. Яремчука потеряли, а те, на кого делали ставку, никак не могут себя реализовать. Наверное, последним сильным форвардом у «Динамо» был Мбокани, но из-за прихотей характера африканец так и не показал себя в команде. Сейчас ситуация только усложнилась. из-за войны «Динамо» не может активно работать на трансферном рынке по всем известным причинам. Поэтому Луческу нужно опираться только на имеющихся футболистов или искать усиление в Украине.

Беседин провел очень слабые матчи квалификации ЛЧ против «Фенербахче» и «Штурма». Эффективность действий нападающего киевлян была очень низкой. Еще и в последней игре против австрийцев стал виновником гола в свои ворота. Возможно, черновой работы он выполняет много, но от нападающего требуют забитых мячей.

Первую часть прошлого сезона Артем пропустил из-за тяжелой травмы. Во второй играл только в благотворительных матчах. Петраков не включил его в заявку на стыковые матчи чемпионата мира и игры Лиги Наций. Наверное, причина в том, что Беседин еще не набрал кондиции. Игровой тонус после года без официальных матчей очень низок. Здесь нужно только время, чтобы хоть как-то улучшить ситуацию.

Очередной шанс получил бы Супряга после неудачного вояжа в Италию. После всех проблем в «Сампдории» вряд ли было много желающих платить за Владислава и выполнять его немалый личный контракт. Но оказалось, что Супряга не может играть в футбол из-за травмы. Операция, и 3-4 месяца простоя. Соответственно, в первой части сезона на нападающего не следует рассчитывать.

Луческу уже не раз брал на зимние сборы Ваната. Первую часть прошлого сезона Влад провел в «Черноморце». Набрался опыта взрослого футбола. Никто не будет отрицать перспективы и таланты уроженца Хмельнитчины, но сегодня он не может делать разницу и проигрывает конкуренцию Беседину. Если вещи называть своими именами, Влад получил шанс благодаря кадровым проблемам «Динамо». Луческу нужно количество на левом фланге и в атаке. Работать Ванату есть еще над чем. Пока его тяжело назвать игроком стартового состава команды.

На месте форварда Луческу также использует Гармаша. Но это опция больше усиления игры. Вряд ли на Дениса можно рассчитывать, как на основного нападающего. Проблемы с дисциплиной никуда не делись. «Динамо» нужна стабильность. Поэтому Гармашу остается роль игрока ротации.

В новый сезон Луческу входит формально с тремя нападающими, но у каждого есть свои проблемы. Беседин еще не набрал форму и склонен к травмам. Если что-нибудь случится с Артемом, то уже возникает большая проблема. Ванат только пытается закрепиться в первой команде. А Гармаш – очень нестабильный игрок.

Красников и Кучер строят в Днепре новый Металлист

«Спортклубовцы» начинают новую веху в своей жизни. Летом клуб не только сменил тренера, но и получил нового спортивного директора. Теперь в Днепре рулят Александр Кучер и Евгений Красников.



СК Днепр-1. Александр Кучер и Евгений Красников

Все, что было построено во времена Игора Йовичевича, будет изменено. У Красникова и Кучера свой взгляд на футбол, они будут строить нечто вроде «Металлиста». И делать ставку на иностранцев. Важное место в этой философии занимают игроки из Латинской Америки. Даже во время войны Красников договаривается о переходах бразильцев и аргентинцев. Если команда пройдет в группу ЛЕ, эта тенденция будет только усиливаться.

Позиции Довбика в клубе не подвергаются сомнениям. Артем – безальтернативный нападающий для днепрян. Никакого запасного футболиста на эту позицию даже количественно нет. До закрытия трансферного окна Красников постарается усилить линию атаки.

Главный вариант на поверхности – Матеус Пейшото. Бразилец очень хорошо смотрелся на фоне Первой лиги. Ему приписывали интерес со стороны «Шахтера». Сейчас он играет в аренде на родине до зимы. Учитывая, что его контракт принадлежит до сих пор «Металлисту», а боссы харьковского клуба сейчас работают с «Днепром-1», переход Пейшото в лагерь «спортклубовцев» очень реален зимой. Сочетать однотипных форвардов в команде будет сложно. Поэтому зимой уход Артема вполне может произойти.

В Днепре будут строить новую команду, на новых принципах с перспективой сражаться за самые высокие места в ближайшей перспективе. Все это очень хорошо, но на это нужно время. Латиноамериканские новички, игроки из «Металлиста», новые тренерские требования, новый спортивный директор. Всё это очень рискованно для бывших лидеров команды. Теперь им нужно начинать все сначала и доказывать свои амбиции. В ближайшие полгода для Довбика лучшее время сменить команду. Артем уйдет на фоне перестройки и его потеря не будет такой болезненной.

Для прогресса Довбику нужны более сильные партнеры и опытный тренер

Уже ходило много разговоров об интересе к Довбику со стороны европейских клубов, но до конкретики дело так и не доходит. Очевидно, что потенциальных покупателей отпугивает сумма трансфера за украинца. В прессе назывались суммы в 12-15 млн евро, за которые «Днепр-1» готов продать нападающего. В 2020 году «спортклубовцы» пожалели денег, чтобы выкупить все права у «Мидтьюлланна». Поэтому 50 процентов от продажи Довбика поедет в Данию. Если днепряне продадут Довбика за 12 млн., то только 6 останется им.



ФК Динамо. Весной Артем Довбик тренировался с командой Мирчи Луческу

Больших предпосылок для перехода Довбика в сильный клуб и чемпионат за большие деньги сейчас нет. Последние полгода у него не было официальных матчей на клубном уровне. Со времени Евро и победного гола шведам уже прошёл год. Сборная Украины не поедет в Катар. Новой витрины не будет. Остается надежда на выход и успех в ЛЕ.

Есть такое чувство, что Довбик себя уже исчерпал в «Днепре-1». Он стал лидером команды, лучшим бомбардиром недоигранного сезона. От него в новом сезоне будут большие ожидания. Артем должен забивать. Чтобы прогрессировать дальше и выйти на новый уровень, нужны более сильные партнеры и более опытный тренер, который по-иному посмотрит на Довбика.

Не стоит забывать, что Артему уже 25 лет. Это уже не молодой игрок. Нужно куда-то двигаться. Третий сезон в Днепре вряд ли что-то существенно изменит. Тем более, что сейчас у него уже экватор контракта. С каждым трансферным окном срок сделки будет уменьшаться, что повлияет на цену.

Довбик – это реальное усиление для «Динамо». Он уже был в системе клуба прошлой весной, потому должен знать требования Луческу. Кроме позиции форварда, Артем может играть на фланге. Сразу усилить две проблемные позиции.

Одной из сильных сторон «Динамо» является коллектив. Все говорят на одном языке. Все знают друг друга много лет. Артем уже находился в лагере киевлян и знает большинство динамовцев по выступлениям за национальную команду. Его приход не будет каким-то дисбалансом для команды. Артем сразу вольется в коллектив.

Игорь Суркис способен предложить Довбику хорошие личные условия. Вряд ли кто-то даст больше. Для Артема это очень важно, потому что он входит в свои лучшие футбольные годы.

Луческу способен дать нападающему нечто новое. Вывести на новый уровень. Чтобы реально Довбик боролся за место основного нападающего сборной с Яремчуком, а не был только дублером.

«Днепру-1» нужно определяться с судьбой Довбика. Вряд ли дальше возможен большой прогресс. Артему требуются новые вызовы. Если нынешним летом Артема не купили в статусе лучшего бомбардира недоигранного сезона, то сделать это в будущем будет еще труднее. Довбик - даже не основной нападающий сборной Украины, уже не молодой игрок. Поэтому никто не будет платить много за такого футболиста. Зимой трансферное окно не столь активно. Поэтому нужно ждать следующего лета. Возможные успехи в УПЛ не будут показателем, потому что уровень чемпионата серьезно упадет. Остается надеяться только на успешное выступление в еврокубках.

Для новых руководителей днепрян нужно не только удачно покупать, но и продавать игроков. На ровном месте потеряли ведущего опорника Игнатенко, который именно под руководством Йовичевича совершил наибольший прогресс. Ярмолюк поехал в «Брентфорд», так и не став стабильным игроком в УПЛ (у него завершался контракт). Не ясна ситуация с большим талантом Кивиндой, которого нет сейчас в клубе. Если уж «Днепр-1» теряет своих игроков, то должен за это получать деньги.

В ситуации с Довбиком не стоит тянуть, когда ситуация зайдет в угол. Было бы хорошо для «Днепра-1» выручить за нападающего 4-6 миллионов евро. Для этого нужно продать его в Европу за 8-12 млн или искать возможности оставить «Мидтьюлланн» с носом. Здесь лучшей опцией является переход в киевское «Динамо». Владельцы клуба могут договориться между собой о формальной аренде на два сезона, чтобы не платить большие деньги датчанам. Это реальная возможность получить за трансфер больше и создать себе хорошую репутацию успешным выступлением игрока в новом клубе. Тем более, что о замене думать не нужно. Пейшото будет доступен со второй части сезона. Дождаться б только зимы…

Сергей ТИЩЕНКО