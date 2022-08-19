Лига конференций Q4. Шабанов и Леднев обыграли «козлов» в Германии

18 августа состоялись первые матчи квалификации Q4 Лиги конференций.

Украинцы Артем Шабанов (сыграл 90 минут) и Богдан Леднев (вышел на замену на 86-й) помогли венгерскому «Фехервару» обыграть немецкий «Кельн» (по прозвищу «козлы») на выезде в Германии (2:1).

Ответные матчи Q4 Лиги конференций запланированы на 25 августа.

Лига конференций. Квалификация Q4

Первые матчи, 18 августа

Кельн (Германия) – Фехервар (Венгрия) – 1:2

Голы: Диц, 14 – Зивзиадзе, 32, Дардай, 40