Лига конференций
18.08.2022, FT 1 : 2
Лига конференций19 августа 2022, 00:59 | Обновлено 19 августа 2022, 01:20
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Лига конференций Q4. Шабанов и Леднев обыграли «козлов» в Германии
18 августа состоялись первые матчи квалификации Q4 Лиги конференций
19 августа 2022, 00:59 | Обновлено 19 августа 2022, 01:20
277
0
18 августа состоялись первые матчи квалификации Q4 Лиги конференций.
Украинцы Артем Шабанов (сыграл 90 минут) и Богдан Леднев (вышел на замену на 86-й) помогли венгерскому «Фехервару» обыграть немецкий «Кельн» (по прозвищу «козлы») на выезде в Германии (2:1).
Ответные матчи Q4 Лиги конференций запланированы на 25 августа.
Лига конференций. Квалификация Q4
Первые матчи, 18 августа
Кельн (Германия) – Фехервар (Венгрия) – 1:2
Голы: Диц, 14 – Зивзиадзе, 32, Дардай, 40
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