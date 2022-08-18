В четверг, 18 августа, в Кельне на стадионе «Рейн Энерги» состоится первый поединок плей-офф квалификации Лиги конференций, в котором немецкий «Кельн» примет венгерский «Фехервар». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Кельн

«Козлы» прошлый сезон могут занести себе в актив. Команда финишировала на высоком седьмом месте и благодаря этому сыграет в плей-офф квалификации Лиги конференций.

Начал новый сезон «Кельн» вылетом из Кубка Германии. В противостоянии с «Ян Регенсбург» из второй Бундеслиги «красно-белые» сыграли вничью 2:2, уступая по ходу матча 0:2, но проиграли в серии пенальти.

В первых двух турах нового чемпионата «Кельн» на своем поле справился с «Шальке» (3:1) и в гостях сыграл вничью с «Лейпцигом» (2:2).

Фехервар

«Види», за который выступают украинцы Богдан Леднев, Иван Петряк, Евгений Макаренко и Артем Шабанов, по итогам прошлого сезона занял 4 место в чемпионате Венгрии, получив последнюю путевку во второй квалификационный раунд Лиги конференций.

В предыдущем раунде турнира венгерский клуб прошел молдавский «Петрокуб», сперва разгромив 5:0 дома, а затем победив 2:1 на выезде. А начался отборочный путь в турнире для «Фехервара» матчами против азербайджанской «Габалы». Эту дуэль венгры выиграли с общим счётом 5:3.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Кельн» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.25 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Кельн»: Швабе – Кингсли, Хюберс, Килиан, Гектор, Скири, Мартель, Тильман, Любичич, Кайнц, Диц.

«Фехервар»: Ковач – Фиола, Шабанов, Стопира, Хандья, Него, Бумба, Пинто, Дардаи, Петряк, Кодро.

18 августа, четверг