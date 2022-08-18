Лига конференций
18.08.2022, FT 1 : 2
Лига конференций18 августа 2022, 23:25 |
539
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Лига конференций. Шабанов и Леднев помогли Фехервару обыграть Кельн
Венгерский клуб одержал неожиданную выездную победу
18 августа 2022, 23:25 |
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Сегодня венгерский «МОЛ Фехервар» в первом матчей плей-офф квалификации Лиги конференций на выезде неожиданно обыграл немецкий «Кельн» со счетом 2:1. Немецкий клуб с 21-й минуты играл в меньшинстве.
В составе «МОЛ-Фехервара» в матче приняли участие два украинца. Артем Шабанов провел на поле все 90 минут, а Богдан Леднев вышел на замену на 86-й минуте.
«Кельн» - «МОЛ-Фехервар» - 1:2
Голы: Диц 14 – Зивзивадзе 32, Дардай 40
Удаление: Шабо 21 (Кельн)
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