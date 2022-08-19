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Лига Европы
Цюрих
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Хартс
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Лига Европы
19 августа 2022, 00:23 | Обновлено 19 августа 2022, 00:49
325
0

Лига Европы Q4. Победа Вьюнника, Безус помог обыграть свой бывший клуб

18 августа состоялись первые матчи квалификации Q4 Лиги Европы

19 августа 2022, 00:23 | Обновлено 19 августа 2022, 00:49
325
0
Лига Европы Q4. Победа Вьюнника, Безус помог обыграть свой бывший клуб
ФК Омония Кипр. Роман Безус

18 августа состоялись первые матчи квалификации Q4 Лиги Европы.

«Днепр-1» неожиданно проиграл домашний матч словацком Кошице кипрскому клубу АЕК Ларнака (1:2).

Украинец Богдан Вьюник отыграл 70 минут за швейцарский «Цюрих», который дома переиграл «Хартс» (2:1). 

Хавбек Роман Безус вышел на замену на 70-й минуте и помог кипрской «Омонии» обыграть свой бывший клуб «Гент» из Бельгии (2:0).

Армянский «Пюник», которым руководит Егише Меликян, сыграл вничью с «Шерифом» из Молдовы (0:0). Сергей Вакуленко и Антон Братков сыграли за хозяев поля, а голкипер Максим Коваль остался в запасе у гостей.

Украинский защитник «Лудогорца» Игорь Пластун тоже смотрел игру против «Жальгириса» (1:0) со скамейки запасных.

Ответные матчи Q4 Лиги Европы запланированы на 25 августа.

Лига Европы. Квалификация Q4

Первые матчи, 18 августа

19:00. ХИК (Финляндия) – Силькеборг (Дания) – 1:0

Гол: Браун, 80.

19:30. Ференцварош (Венгрия) – Шэмрок Роверс (Ирландия) – 4:0

Голы: Ауски, 13, Траоре, 34, 48, Чивич, 90+3.

20:00. Аполлон (Кипр) – Олимпиакос (Греция) – 1:1

Голы: Янга, 18 – Хван Ин Бом, 29.

20:00. Мальме (Швеция) – Сивасспор (Турция) – 3:1

Голы: Зейдан, 18, Кристиансен, 37, Мойсандер, 68 – Джеймс, 30.

20:00. Пюник (Армения) – Шериф (Молдова) – 0:0

20:00. Цюрих (Швейцария) – Хартс (Шотландия) – 2:1

Голы: Герреро, 32, Джемаили, 34 – Шенкленд, 22 (пен.)

20:45. Лудогорец (Болгария) – Жальгирис (Литва) – 1:0

Гол: Татомирович, 2 (автогол).

21:00. Днепр-1 (Украина) – АЕК Ларнака (Кипр) – 1:2

Голы: Сваток, 90 – Альтман, 16, Сваток, 29 (автогол).

21:30. Гент (Бельгия) – Омония (Кипр) – 0:2

Голы: Харалампус, 20, Баркер, 76.

22:00. Аустрия Вена (Австрия) – Фенербахче (Турция) – 0:2

Голы: Кинг, 8, Дурсун, 89.

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Источник Sport.ua
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