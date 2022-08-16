В Украине создан единый телепул, возвращение Траоре, Мудрика могут продать

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 15 августа.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Setanta Sports стала телетранслятором УПЛ. В Украине создан единый телепул.

2. Траоре в игре. Шахтер победил Аль-Фатех в первом матче дня. Команда Игора Йовичевича была явно сильнее соперника.

3. Артистическое плавание. Украина завоевала восьмое золото чемпионата Европы. Украинки победили в произвольной программе.

4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Динамо и Зари перешел в Александрию. Даниил Скорко подписал с клубом полноценный контракт.

5. Источник: Малиновский не хочет в Ноттингем Форест, есть другие опции в АПЛ. Есть варианты в АПЛ и Лиге 1.

6. Ливерпуль не сумел обыграть Кристал Пэлас. Нуньес получил красную карточку. Новичок «Ливерпуля» был удален во втором тайме за неспортивное поведение.

7. Ницца все еще настроена побороться за Мудрика. Французский клуб не хочет сдаваться и попытается подписать украинского вингера в августе.

8. ВИДЕО. Самый быстрый. Болдырев выиграл чемпионат Европы по скалолазанию. В немецком Мюнхене украинцу не было равных в дисциплине скорость.

9. Основа не блеснула. Шахтер проиграл товарищеский матч Аль-Фатеху. Донецкий клуб провел второй спарринг с командой из Саудовской Аравии.

10. Один экс-вингер Шахтера и три громких фейла. Возвращение Виллиана в Бразилию принесло сплошные убытки и разочарования, причем для всех.