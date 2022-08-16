Ливерпуль не сумел обыграть Кристал Пэлас. Нуньес получил красную карточку

В матче 2-го тура АПЛ «Ливерпуль» дома сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1).

Счет для гостей на 32-й минуте открыл Вильфрид Заа. Гол Луиса Диаса на 61-й минуте спас мерсисайдцев от поражения.

На 57-й минуте новичок «Ливерпуля» Дарвин Нуньес получил прямую красную карточку за неспортивное поведение (толчок соперника после свистка) и отправился отдыхать досрочно.

«Ливерпуль» набрал всего 2 очка за два матча.

АПЛ 2-й тур

Ливерпуль – Кристал Пэлас – 1:1

Голы: Диас, 61 – Заа, 32.

Ливерпуль: Алиссон, ван Дейк, Робертсон (Гомес, 63), Филлипс (Цимикас, 63), Александр-Арнолд, Фабинью, Милнер (Хендерсон, 63), Салах, Эллиотт (Фабиу Карвалью, 79), Диас, Нуньес.

Кристал Пэлас: Гуаита, Уорд, Митчелл (Ричардс, 79), Гэи, Андерсен, Клайн, Эзе (Миливоевич, 79), Шлупп (Олисе, 88), Дукуре (Хьюз, 79), Айю (Эдуар, 64), Заа.

Предупреждения: Диас, 40, Цимикас, 90+2 – Андерсен, 57, Уорд, 68, Эдуар, 88, Гуаита, 90+1.

Удаления: Нуньес, 57.

Судья: Тирни (Англия).