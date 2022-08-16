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  4. Ливерпуль – Кристал Пэлас – 1:1. Еще одна осечка. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Ливерпуль
15.08.2022, FT 1 : 1
Кристал Пэлас
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Англия
16 августа 2022, 02:35 | Обновлено 16 августа 2022, 03:16
76
0

Ливерпуль – Кристал Пэлас – 1:1. Еще одна осечка. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча второго тура АПЛ

16 августа 2022, 02:35 | Обновлено 16 августа 2022, 03:16
76
0
Ливерпуль – Кристал Пэлас – 1:1. Еще одна осечка. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 2-го тура АПЛ «Ливерпуль» дома сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1).

Смотрите видеообзор матча на YouTube

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
57’
Дарвин Нуньес (Ливерпуль) получает красную карточку.
32’
ГОЛ ! Мяч забил Уилфрид Заа (Кристал Пэлас).
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Источник Setanta Sports Ukraine
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