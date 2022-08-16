15.08.2022, FT 1 : 1
Англия16 августа 2022, 02:35 | Обновлено 16 августа 2022, 03:16
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Ливерпуль – Кристал Пэлас – 1:1. Еще одна осечка. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча второго тура АПЛ
16 августа 2022, 02:35 | Обновлено 16 августа 2022, 03:16
76
0
В матче 2-го тура АПЛ «Ливерпуль» дома сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1).
Смотрите видеообзор матча на YouTube
События матча
61’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
57’
Дарвин Нуньес (Ливерпуль) получает красную карточку.
32’
ГОЛ ! Мяч забил Уилфрид Заа (Кристал Пэлас).
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