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Ливерпуль
15.08.2022 22:00 - : -
Кристал Пэлас
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Англия
15 августа 2022, 01:13 | Обновлено 15 августа 2022, 01:34
54
0

Ливерпуль – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Первую осечку в сезоне команда Юргена Клоппа уже допустила

15 августа 2022, 01:13 | Обновлено 15 августа 2022, 01:34
54
0
Ливерпуль – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 15 августа, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоится матч второго тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Ливерпуль» и «Кристал Пэлас». Стартовый свисток рефери Пола Тирни из Ланкашир прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ливерпуль


Начинать погоню за чемпионским титулом с ничьей в первом туре – то еще занятие, особенно, если учитывать современные реалии английского футбола, когда и 90 набранных очков по ходу сезона может не хватить для завоевания «золотых» медалей. «Ливерпуль» допустил первую осечку неделей ранее, когда не сумел переиграть «Фулхэм» в Лондоне (2:2), поэтому теперь у команды Юргена Клоппа нет пути для отступления на старте сезона – «Манчестер Сити» не дремлет.

«Красные» сумели закупиться во время межсезонья, пригласив в свою обойму качественных исполнителей как для ротации, так и непосредственно усиления стартового состава. Нападающий Дарвин Нуньес определенно принадлежит ко второй категории, так как его кондиции вдохновляют уже на фоне первых выступлений в новых условиях. Однако немецкий наставник «Ливерпуля» все равно акцентирует внимание на терпении со стороны преданных фанатов команды – коллектив Клоппа, по его заверению, разыграется уже ближе ко старту Лиги чемпионов УЕФА.

Кристал Пэлас


У подопечных Патрика Виейра нет необходимости представлять Англию на международной арене, поэтому задача «Кристал Пэлас» из года в год не меняется – доставлять проблемы фаворитам АПЛ и решать собственные задачи в противостояниях против команд примерно равного класса. «Стекольщики» на прошлых выходных неплохо показали себя в противостоянии против «Арсенала» в рамках дерби-открытия нового сезона, однако все равно уступили (0:2).

От «Пэлас» никогда многого не ждут, да и общая стоимость его футболистов достигает чуть больше четверти от аналогичного показателя у игроков «Ливерпуля», что в современных реалиях является важным фактором. Усиление в межсезонье команда Виейра также получила, однако начинающему главному тренеру в первую очередь предстоит найти баланс между очень юными и опытными исполнителями его обоймы. В матче первого тура гости предстоящего поединка играли с высокой, но недостаточной концентрацией, но теперь им предстоит еще более сложное испытание.

Ориентировочные составы


«Ливерпуль»: Алиссон – Робертсон, Ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд – Кейта, Фабиньо, Хендерсон – Диас, Нуньес, Салах.

«Кристал Пэлас»: Гуайта – Митчелл, Гуэхи, Андерсен, Клайн – Эзе, Дукуре, Шлупп – Заха, Матета, Айю.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящем поединке нас ждет победа явного фаворита. Нашей ставкой будет позиция – «Ливерпуль» победит и ТМ 3.5 с коэффициентом 2.05 по линии Parimatch.

15 августа, понедельник

«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас»
Ливерпуль. «Энфилд». 22:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис Setanta
Арбитр: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
Прогноз Sport.ua – 2:0
Parimatch  
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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