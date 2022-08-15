Англия15 августа 2022, 21:55 | Обновлено 15 августа 2022, 21:59
435
0
Ливерпуль – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 августа в 22:00 поединок 2-го тура Английской Премьер-лиги
15 августа 2022, 21:55 | Обновлено 15 августа 2022, 21:59
435
0
15 августа в 22:00 в матче 2-го тура Английской Премьер-лиги играют «Ливерпуль» и «Кристал Пэлас».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды играют в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», обслуживает матч арбитр Пол Тирни.
Ливерпуль – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.
Стартовые составы команд
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 августа 2022, 09:19 0
Главный тренер «Аталанты» прокомментировал ситуацию вокруг украинского футболиста
Бокс | 15 августа 2022, 13:59 4
Сергей Городничев шокирован действиями украинского боксера
Бокс | 15.08.2022, 20:20
Футбол | 15.08.2022, 13:46
Бокс | 15.08.2022, 14:17
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.08.2022, 19:10 41
13.08.2022, 19:34 1
13.08.2022, 18:11 2
14.08.2022, 23:59 1
15.08.2022, 11:37
13.08.2022, 23:36 6
14.08.2022, 21:15 6
14.08.2022, 07:23