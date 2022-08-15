Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Ливерпуль
6 0 : 0
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
15 августа 2022, 21:55 | Обновлено 15 августа 2022, 21:59
435
0

Ливерпуль – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 августа в 22:00 поединок 2-го тура Английской Премьер-лиги

15 августа 2022, 21:55 | Обновлено 15 августа 2022, 21:59
435
0
Ливерпуль – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ливерпуль

15 августа в 22:00 в матче 2-го тура Английской Премьер-лиги играют «Ливерпуль» и «Кристал Пэлас».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», обслуживает матч арбитр Пол Тирни.

Ливерпуль – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы команд

Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Ливерпуль – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Юрген КЛОПП: «Барселона? Я не понимаю их поведение»
Кейн повторил рекорд Агуэро благодаря голу в ворота Челси
Ливерпуль Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль - Кристал Пэлас смотреть онлайн
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ГАСПЕРИНИ: «Малиновский? Запросы приходят каждый день, мы готовы ко всему»
Футбол | 15 августа 2022, 09:19 0
ГАСПЕРИНИ: «Малиновский? Запросы приходят каждый день, мы готовы ко всему»
ГАСПЕРИНИ: «Малиновский? Запросы приходят каждый день, мы готовы ко всему»

Главный тренер «Аталанты» прокомментировал ситуацию вокруг украинского футболиста

Экс-тренер Кличко: «Какие еще нужны доказательства, что Ломаченко ватник?»
Бокс | 15 августа 2022, 13:59 4
Экс-тренер Кличко: «Какие еще нужны доказательства, что Ломаченко ватник?»
Экс-тренер Кличко: «Какие еще нужны доказательства, что Ломаченко ватник?»

Сергей Городничев шокирован действиями украинского боксера

Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Бокс | 15.08.2022, 20:20
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Траоре в игре. Шахтер победил Аль-Фатех в первом матче дня
Футбол | 15.08.2022, 13:46
Траоре в игре. Шахтер победил Аль-Фатех в первом матче дня
Траоре в игре. Шахтер победил Аль-Фатех в первом матче дня
Именно тот бой. Фьюри назвал самый памятный момент в карьере
Бокс | 15.08.2022, 14:17
Именно тот бой. Фьюри назвал самый памятный момент в карьере
Именно тот бой. Фьюри назвал самый памятный момент в карьере
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вопрос 15 минут. Setanta пошла на уступки Суркису, но не полностью
Вопрос 15 минут. Setanta пошла на уступки Суркису, но не полностью
14.08.2022, 19:10 41
Футбол
Украинский супертяжеловес победил экс-соперника Виталия Кличко
Украинский супертяжеловес победил экс-соперника Виталия Кличко
13.08.2022, 19:34 1
Бокс
Кому достанется пояс? Президент WBC подтвердил, что Фьюри закончил с боксом
Кому достанется пояс? Президент WBC подтвердил, что Фьюри закончил с боксом
13.08.2022, 18:11 2
Бокс
ВИДЕО. Тренерский конфликт. Тухель и Конте пояснили, что произошло
ВИДЕО. Тренерский конфликт. Тухель и Конте пояснили, что произошло
14.08.2022, 23:59 1
Футбол
Виталий Кличко разводится с женой
Виталий Кличко разводится с женой
15.08.2022, 11:37
Бокс
Металлист вел в два гола, но проиграл Депортиво
Металлист вел в два гола, но проиграл Депортиво
13.08.2022, 23:36 6
Футбол
ВИДЕО. Потасовка тренеров. Как поругались Тухель и Конте после матча АПЛ
ВИДЕО. Потасовка тренеров. Как поругались Тухель и Конте после матча АПЛ
14.08.2022, 21:15 6
Футбол
Теофимо Лопес – Педро Кампа. Чуть не выбил зубы! Видео нокаута и боя
Теофимо Лопес – Педро Кампа. Чуть не выбил зубы! Видео нокаута и боя
14.08.2022, 07:23
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности