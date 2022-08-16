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  4. Юрген КЛОПП: «Нуньеса спровоцировали, но красная была»
Англия
16 августа 2022, 08:12 |
610
0

Юрген КЛОПП: «Нуньеса спровоцировали, но красная была»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал удаление новичка своей команды

16 августа 2022, 08:12 |
610
0
Юрген КЛОПП: «Нуньеса спровоцировали, но красная была»
Instagram. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал игру своей команды в матче второго тура чемпионата Англии по футболу против «Кристал Пэлас»:

«Начали игру мы неплохо. Где-то не везло, где-то еще что-то, но у нас было желание и мы мы провели стартовый отрезок так, как хотели.

«Кристал Пэлас» выбрал грамотный план на игру. Играть против схемы в 5 защитников было действительно сложно, учитывая их умение быстро переходить в контратаки. Со скоростным Уилфридом Заа сложно справляться.

Второй тайм начался тоже неплохо, но красная карточка – удар ниже пояса. Естественно, красная карточка была, но Нуньеса спровоцировали. Дарвин не должен себя так вести.

Но все же нам удалось сравнять счет и сохранить одно очко в таком сложно для нас матче. Мы отыгрались вдесятером, поэтому вынужден признать, что я ощущаю гордость».

 

 

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Ливерпуль Юрген Клопп Кристал Пэлас Ливерпуль - Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Дарвин Нуньес Уилфрид Заа
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Источник BBC
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