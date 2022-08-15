Один экс-вингер Шахтера и три громких фейла

Год назад, казалось бы, подошла к концу славная европейская часть карьеры бразильского вингера Виллиана, сыгравшего в стане «селесао» 70 матчей и отличившегося 9 забитыми мячами. В «Шахтере», «Челси» и «Арсенале» Виллиан не только превратился в звезду, но и становился триумфатором во множестве турниров – чемпионате Украины, чемпионате Англии, Кубке УЕФА и пришедшей ему на смену Лиге Европы, а также Кубке Англии, Кубке английской лиги и Суперкубке Англии.

После 221 матча за «Шахтер», 337 поединков за «Челси» и 37 игр за «Арсенал» Виллиан в августе 2021 года принял решение о возвращении на родину. Для этого он договорился о досрочном расторжении контракта с «канонирами», чем шокировал многих экспертов на Туманном Альбионе. Дело в том, что ради возвращения в родной «Коринтианс», который для вингера был возможен только на правах свободного агента, ему пришлось добровольно отказаться от 20 миллионов фунтов. Именно такую сумму «Арсенал» был обязан выплатить Виллиану в течение двух лет, если бы бразилец предпочел спокойно отработать контракт с лондонским клубом до конца.

Уход Виллиана из «Арсенала» показал, что в современном футболе, где практически всем заправляют большие деньги, еще остается место для поступков, позволяющих судить о безусловном наличии чести и достоинства. Кто-то вспомнит, что из «Шахтера» тот таки Виллиан практически убегал, причем весьма неприглядным образом, но ту ситуацию можно списать на молодость и отсутствие опыта, а еще – непреодолимое желание поскорее оказаться в английской Премьер-лиге (поговаривали, что при переходе в «Анжи» бразильцу гарантировали скорый трансфер именно в «Челси», ведь обоими клубами на тот момент владели российские олигархи).

Под конец карьеры умудренный опытом Виллиан поступил уже куда красивее – ради родного «Коринтианса» отказался от колоссальных денег, вот только его возвращение в Бразилию не стало триумфальным, а привело сразу к трем громким фейлам…

1. Личный фейл

В «Коринтианс» Виллиана звали в качестве игрока, который сможет помочь команде сделать качественный рывок вверх. Амбициозные «тимау» с 2017 года не становились чемпионами Бразилии, а потому надеялись, что возвращение их ставшего звездным в Европе воспитанника поможет решить эту задачу и вновь оказаться на троне в Серии А.

Несмотря на то, что в «Арсенале» Виллиан выглядел вовсе не так ярко, как до этого в течение нескольких сезонов в «Челси», ни у кого не было сомнений, что вингер по-прежнему остается грозной силой. Его техника, скорость и потрясающая работа с мячом оставались главными козырями на поле, а потому фанаты «Коринтианса» были счастливы, когда вновь увидели Виллиана в футболке их любимой команды.

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Но «Коринтианс» так и не смог стать чемпионом, а Виллиан не оправдал надежд, что проявилось, прежде всего, в цифрах. В 45 поединках за «тимау» вингер отличился лишь 1 забитым мячом и 6 результативными передачами. Этого было мало для требовательных фанатов и руководства клуба. Некоторые отдельные личности и вовсе в своей категоричности перешли все мыслимые границы, но об этом – чуть позже…

«Что касается цифр, то, правда, я тоже ожидал лучшего. Знаю, что в «Коринтиансе» меня все ждали, за мои качества, потенциал, техническое мастерство. Но в моей карьере я всегда старался быть важным для команды, помогать ей. Думаю, это мне удалось сделать и в «Коринтиансе». В той или иной игре было нормальным, что я не всегда технически выглядел на уровне. Но я знаю, что всегда отдавался на полную. Что правда, иногда болельщики хотят видеть только цифры, рассуждая, что если нет голов или ассистов, значит футболист атаки сыграл плохо. Футбол – это не только цифры».

«Анализируя игру, нужно говорить о многом: стартовых позициях и задачах на поле, качествах футболиста, его способностях прорывать линии, демонстрировать дриблинг, быть полезным на стандартах. Помимо голов и результативных передач я помогал «Коринтиансу» очень многим», - говорил Виллиан.

Однако он прекрасно понимал – большинство фанатов подобные речи воспримет исключительно в виде отговорок. Поэтому Виллиан вспомнил и о травмах…

«Думаю, травмы тоже сильно помешали мне. За всю карьеру у меня не было столько проблем, сколько здесь. Когда я приехал, у меня была мышечная травма, из-за которой я пропустил, кажется, почти два месяца. Уже в этом году у меня была травма бедра, причем такая, которой никогда не случалось ранее. Также я повредил лодыжку, плечо… До сих пор я ощущаю боль при движении руки. Все это вещи, которые мешают. Ты едва восстанавливаешься, как снова получаешь травму: возвращаешься и снова выбываешь…» - посетовал 34-летний футболист.

Стать для «Коринтианса» лидером Виллиан так и не сумел… Он очень хотел вернуться в родную команду и сделать для нее максимум, но судьба имела на этот счет другие планы. Устав бороться со множеством обстоятельств, Виллиан решил уйти, согласовав досрочное расторжение контракта с «Коринтиансом». Кто-то наверняка посчитает, что вингер банально сдался, но в его возрасте, возможно, и не стоит мучить себя и команду, если такое большое количество обстоятельств откровенно складываются «против»…

2. Клубный фейл

Логично, что подписывая игрока калибра Виллиана, руководство «Коринтианса» изрядно рисковало. В случае, если что-то пойдет не так, «копья» критики начнут лететь не только в футболиста, но и в людей, которые его пригласили. Поэтому неудача вингера стала фейлом и для всего клуба в целом.

Более того, «Коринтианс» изрядно пострадал финансово. Ради Виллиана клубу пришлось пойти на корректировку бюджета, потому как пускай трансфер и обошелся без выплаты отступных, но зарплату вингеру все-таки «тимау» предложили максимально достойную. Понятное дело, что в Бразилии никто не готов платить столько, сколько топ-клубы английской Премьер-лиги, а потому Виллиан шел на изрядное снижение оклада, но все-таки статус игрока должен был быть соблюден.

Представьте, как в «Коринтиансе» воспринимался бы приезд Виллиана, если бы тот получил зарплату ниже, чем у среднестатистического члена команды. Делая изначально крупную ставку на опытного вингера, боссы клуба априори обязались сделать того одним из наиболее высокооплачиваемых игроков, что и произошло. Если в «Арсенале» Виллиан получал 240 тысяч фунтов в неделю, то в «Коринтиансе», где он имел максимальный оклад среди всех игроков первой команды, рассчитывать приходилось только на 29 тысяч фунтов в неделю…

Но на подобное и Виллиан, и «Коринтианс» шли осознанно. Первый рисковал финансовым благополучием, вторые – имиджем и все теми же финансами. Когда спустя год вингер пожелал уйти, а клуб не стал возражать, имея в виду нелучшие спортивные показатели футболиста, стороны лишь расписались в полнейшем провале, которым завершилось их относительно непродолжительное повторное сотрудничество…

3. Национальный фейл

Но наиболее важным, пожалуй, является третий фейл, который можно смело называть национальным или даже общебразильским. По сути, именно это обстоятельство и ускорило уход Виллиана из «Коринтианса»…

Речь об угрозах, поступавших в адрес Виллиана и членов его семьи. Некоторые фанаты «Коринтианса», буквально озверевшие от неудач опытного вингера в составе их любимой команды, перешли всякую черту, когда начали запугивать и угрожать футболисту, его супруге, родителям и детям. Доходило до весьма серьезных вещей, а дочери Виллиана вынуждены были даже прекратить посещать школу, так как у футболиста и его супруги были опасения за их жизнь из-за возможных нападений со стороны неадекватных фанатов.

«Угрозы никогда не прекращались. Каждый раз, когда «Коринтианс» проигрывал или играл плохо, моя семья получала угрозы и оскорбления в социальных сетях. Моя жена, мои дочери, а позже мой отец и моя сестра становились жертвами подобного. Мои выступления не оправдали ожиданий некоторых фанатов, но, справедливости ради, я никогда не был игроком, который бы забивал по 20 или 30 голов за сезон», - рассказывал Виллиан.

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По сути, ситуация в «Коринтиансе» для Виллиана напоминала заколдованный круг, выйти из которого было невероятно сложно. Как только футболист или вся команда выдавали неудачный матч, в его адрес сразу же следовали угрозы. Это негативно влияло на психоэмоциональное состояние Виллиана, что вызывало еще большее падение качества игры, а за ним – новый виток угроз…

К ситуации можно было бы отнестись менее придирчиво, если бы в Бразилии не являлись настолько частыми различные нападения на известных людей, в том числе футболистов и членов их семей. В некоторых ситуациях злоумышленники банально искали повод, чтобы оправдать свои откровенно преступные намерения, но Виллиан вряд ли хотел рисковать близкими людьми, потому как был прекрасно знаком с ситуацией, которую четыре года назад пережил другой бразильский экс-легионер «Шахтера» Тайсон – у того бандиты похитили мать прямо из дома, причем среди белого дня.

В итоге в официальном коммюнике «Коринтианса» о расторжении контракта с Виллианом не конкретизируются причины, побудившие футболиста просить о досрочном расторжении контракта, но в различного рода СМИ, в том числе и весьма авторитетных, указывается де-факто лишь одно обстоятельство, из-за которого вингер пошел на такой шаг – усталость от угроз и опасение за жизнь и здоровье членов семьи. Даже недавний арест одного из «чересчур активных» в этом отношении болельщиков «Коринтианса» не оказал на ситуацию положительного влияния, а потому неудивительно, что Виллиан решил уйти, а Бразилия оказалась в эпицентре скандала, так как из благополучных стран футболисты не убегают из-за боязни за свою жизнь.

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Как видим, из возвращения Виллиана в «Коринтианс» и Бразилию ничего хорошего не вышло. Однако заканчивать с футболом 34-летний ветеран пока не планирует, тем более что у него есть вариант с возвращением в английскую Премьер-лигу. Поговаривают, что в услугах Виллиана заинтересован новичок сезона «Фулхэм», который недавно переманил к себе из «Шахтера» другого левого вингера Манора Соломона, но израильтянина словно настигла карма, и он сразу же получил серьезную травму, выбыв на несколько месяцев.

Возможно, вскоре мы увидим новый виток в карьере Виллиана, но уже сейчас есть стойкое убеждение, что, в отличие от многих своих соотечественников, этот бразилец предпочтет закончить карьеру где-то далеко за пределами родины. Просто потому, что так будет лучше абсолютно для всех.