Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Виллиан расторг контракт с Коринтиансом и может вернуться в АПЛ
Бразилия
13 августа 2022, 14:38 |
664
0

ОФИЦИАЛЬНО. Виллиан расторг контракт с Коринтиансом и может вернуться в АПЛ

Экс-лидер «Шахтера» недолго пробыл в родном клубе после возвращения из Европы

13 августа 2022, 14:38 |
664
0
ОФИЦИАЛЬНО. Виллиан расторг контракт с Коринтиансом и может вернуться в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виллиан

34-летний экс-хавбек «Шахтера» Виллиан получил статус свободного агента, расторгнув контракт с «Коринтиансом».

В официальном коммюнике бразильского клуба отмечается, что футболист попросил «тимау» пойти на досрочное расторжение контракта, который действовал до конца 2023 года, против чего в «Коринтиансе» возражать не стали.

Ранее сообщалось, что Виллиан может покинуть «Коринтианс» из-за угроз для жизни, которые поступали со стороны фанатов в его адрес, а также в адрес членов его семьи.

Кроме того, в Англии была информация о готовности «Фулхэма» подписать с Виллианом полноценный контракт, благодаря чему бразилец может вернуться в АПЛ, которую покинул год назад, досрочно уйдя из «Арсенала».

По теме:
Пеп ГВАРДИОЛА: «Я хочу видеть Бернарду в Манчестер Сити, это 100%»
Экс-игрок Зари продолжит карьеру в АПЛ
Динамо попросило ФИФА снять санкции с парагвайской Олимпии
Виллиан Коринтианс трансферы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Коринтианс
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр ГВОЗДИК: «Не вижу смысла Усику придумывать велосипед»
Бокс | 13 августа 2022, 13:50 1
Александр ГВОЗДИК: «Не вижу смысла Усику придумывать велосипед»
Александр ГВОЗДИК: «Не вижу смысла Усику придумывать велосипед»

Украинский экс-боксер – о предстоящем поединке соотечественника

Боруссия Д переиграла Фрайбург на выезде. Победу принес 17-летний Мукоко
Футбол | 13 августа 2022, 02:10 1
Боруссия Д переиграла Фрайбург на выезде. Победу принес 17-летний Мукоко
Боруссия Д переиграла Фрайбург на выезде. Победу принес 17-летний Мукоко

После двух туров «Боруссия» Д лидирует в Бундеслиге с 6 очками

Теофимо возвращается поединком с середняком. Первый бой после Камбососа
Бокс | 13.08.2022, 00:05
Теофимо возвращается поединком с середняком. Первый бой после Камбососа
Теофимо возвращается поединком с середняком. Первый бой после Камбососа
ФОТО. Усик завершил главный этап подготовки и показал спарринг-партнеров
Бокс | 12.08.2022, 23:59
ФОТО. Усик завершил главный этап подготовки и показал спарринг-партнеров
ФОТО. Усик завершил главный этап подготовки и показал спарринг-партнеров
Усик перед реваншем с Джошуа набрал 15 кг
Бокс | 12.08.2022, 17:40
Усик перед реваншем с Джошуа набрал 15 кг
Усик перед реваншем с Джошуа набрал 15 кг
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Озвучена сумма, которую Ноттингем Форест предлагает за Малиновского
Озвучена сумма, которую Ноттингем Форест предлагает за Малиновского
11.08.2022, 18:32 3
Футбол
Источник: Цыганков отклонил предложения Аталанты и Вильярреала
Источник: Цыганков отклонил предложения Аталанты и Вильярреала
11.08.2022, 18:43 12
Футбол
Ник Кирьос в трех сетах обыграл первую ракетку мира
Ник Кирьос в трех сетах обыграл первую ракетку мира
11.08.2022, 08:53 3
Теннис
Усик прикинул, сколько ему не хватило времени, чтобы нокаутировать Джошуа
Усик прикинул, сколько ему не хватило времени, чтобы нокаутировать Джошуа
11.08.2022, 13:57
Бокс
Ига – все? Первая ракетка Ига Свентек проиграла 3-й матч за месяц
Ига – все? Первая ракетка Ига Свентек проиграла 3-й матч за месяц
12.08.2022, 07:34 4
Теннис
ФОТО. Украинская экс-гимнастка в бикини наслаждается отдыхом в Греции
ФОТО. Украинская экс-гимнастка в бикини наслаждается отдыхом в Греции
12.08.2022, 04:04 2
Художественная гимнастика
ВИДЕО. Игроки Манчестер Сити забрались в дом болельщицы
ВИДЕО. Игроки Манчестер Сити забрались в дом болельщицы
11.08.2022, 11:18 9
Футбол
Таблица коэффициентов. Можно ли тремя клубами обогнать Норвегию и Сербию?
Таблица коэффициентов. Можно ли тремя клубами обогнать Норвегию и Сербию?
12.08.2022, 09:25 50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности