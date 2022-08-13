ОФИЦИАЛЬНО. Виллиан расторг контракт с Коринтиансом и может вернуться в АПЛ
Экс-лидер «Шахтера» недолго пробыл в родном клубе после возвращения из Европы
34-летний экс-хавбек «Шахтера» Виллиан получил статус свободного агента, расторгнув контракт с «Коринтиансом».
В официальном коммюнике бразильского клуба отмечается, что футболист попросил «тимау» пойти на досрочное расторжение контракта, который действовал до конца 2023 года, против чего в «Коринтиансе» возражать не стали.
Ранее сообщалось, что Виллиан может покинуть «Коринтианс» из-за угроз для жизни, которые поступали со стороны фанатов в его адрес, а также в адрес членов его семьи.
Кроме того, в Англии была информация о готовности «Фулхэма» подписать с Виллианом полноценный контракт, благодаря чему бразилец может вернуться в АПЛ, которую покинул год назад, досрочно уйдя из «Арсенала».
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