Фулхэм ведет переговоры о подписании экс-лидера Шахтера

33-летний вингер «Коринтианса» Виллиан, который в Украине известен по выступлениям в составе «Шахтера», где бразилец был одним из лидеров команды, в ближайшее время может вернуться в европейский футбол.

Переговоры о подписании Виллиана ведет новичок английской Премьер-лиги «Фулхэм», который ранее на позицию левого вингера уже подписал Манора Соломона из «Шахтера».

Виллиан перешел в «Коринтианс» летом минувшего года из «Арсенала», который досрочно расторг с ним контракт. При этом, в соглашении вингера с бразильским клубом есть опция, согласно которой футболист может расторгнуть договор в течение первых 16 месяцев его действия. На последнюю возможность и рассчитывают в «Фулхэме».

В текущем розыгрыше бразильской Серии А на счету Виллиана лишь 2 результативные передачи в 14 матчах.