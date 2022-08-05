Фулхэм ведет переговоры о подписании экс-лидера Шахтера
Виллиан может вернуться в английскую Премьер-лигу
33-летний вингер «Коринтианса» Виллиан, который в Украине известен по выступлениям в составе «Шахтера», где бразилец был одним из лидеров команды, в ближайшее время может вернуться в европейский футбол.
Переговоры о подписании Виллиана ведет новичок английской Премьер-лиги «Фулхэм», который ранее на позицию левого вингера уже подписал Манора Соломона из «Шахтера».
Виллиан перешел в «Коринтианс» летом минувшего года из «Арсенала», который досрочно расторг с ним контракт. При этом, в соглашении вингера с бразильским клубом есть опция, согласно которой футболист может расторгнуть договор в течение первых 16 месяцев его действия. На последнюю возможность и рассчитывают в «Фулхэме».
В текущем розыгрыше бразильской Серии А на счету Виллиана лишь 2 результативные передачи в 14 матчах.
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