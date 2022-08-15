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  4. Ницца все еще настроена побороться за Мудрика
Украина. Премьер лига
15 августа 2022, 21:58 |
835
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Ницца все еще настроена побороться за Мудрика

Французский клуб не хочет сдаваться и попытается подписать украинского вингера в августе

15 августа 2022, 21:58 |
835
0
Ницца все еще настроена побороться за Мудрика
ФК Шахтер. Михаил Мудрик (слева)

Французская «Ницца» не настроена выходить из торгов по левому вингеру «Шахтера» Михаилу Мудрику, несмотря на то, что в конкурентах у нее значатся «Байер», «Ювентус», «Брентфорд» и ряд других клубов.

Руководство «Ниццы» настроено побороться за трансфер украинца и перехватить его у конкурентов.

Ранее сообщалось, что 21 миллион евро за Мудрика «Шахтеру» предлагал «Байер», но донецкий клуб отказался от продажи своего таланта.

Несколько дней назад сам Мудрик заявил, что вместе с руководством «горняков» пришел к выводу о целесообразности продолжить карьеру в «Шахтере».

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Источник Score.fr
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