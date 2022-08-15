Ницца все еще настроена побороться за Мудрика

Французская «Ницца» не настроена выходить из торгов по левому вингеру «Шахтера» Михаилу Мудрику, несмотря на то, что в конкурентах у нее значатся «Байер», «Ювентус», «Брентфорд» и ряд других клубов.

Руководство «Ниццы» настроено побороться за трансфер украинца и перехватить его у конкурентов.

Ранее сообщалось, что 21 миллион евро за Мудрика «Шахтеру» предлагал «Байер», но донецкий клуб отказался от продажи своего таланта.

Несколько дней назад сам Мудрик заявил, что вместе с руководством «горняков» пришел к выводу о целесообразности продолжить карьеру в «Шахтере».