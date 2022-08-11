Михаил МУДРИК: «Мы с руководством решили, что будет лучше, чтобы я остался»

Вингер «Шахтера» Михаил Мудрик заявил, что решил не покидать «Шахтер» нынешним летом:

«Были реальные предложения от «Байера», «Ювентуса» и «Брентфорда». Но мы сели с руководством клуба, пообщались и решили, что сейчас будет лучше, чтобы я остался».

Ранее сообщалось о том, что предложение по Мудрику сделала «Ницца».