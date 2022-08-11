Украина. Премьер лига11 августа 2022, 16:45 |
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Михаил МУДРИК: «Мы с руководством решили, что будет лучше, чтобы я остался»
Вингер «Шахтера» - о своем будущем
11 августа 2022, 16:45 |
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Вингер «Шахтера» Михаил Мудрик заявил, что решил не покидать «Шахтер» нынешним летом:
«Были реальные предложения от «Байера», «Ювентуса» и «Брентфорда». Но мы сели с руководством клуба, пообщались и решили, что сейчас будет лучше, чтобы я остался».
Ранее сообщалось о том, что предложение по Мудрику сделала «Ницца».
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Я дуже радий!
Мудрик- талант!
Нехай радує українців у Лізі Чемпіонів за українську команду, гру якої буде дивитися велика кількість людей в Україні! ніж, якби він перейшов в умовну Ніццу...гру якої більшість українців не буде дивитися!
С другой стороны, сейчас с днарями в команде.. да против какой-нить Барсы возьмет и накидает пару гол, вот уже и не 20 лям дадут а все 30
Это как шлюз у астронавтов.
А для Мудрика - есть сомнения...