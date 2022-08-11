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  4. Михаил МУДРИК: «Мы с руководством решили, что будет лучше, чтобы я остался»
Украина. Премьер лига
11 августа 2022, 16:45 |
835
8

Михаил МУДРИК: «Мы с руководством решили, что будет лучше, чтобы я остался»

Вингер «Шахтера» - о своем будущем

11 августа 2022, 16:45 |
835
8
Михаил МУДРИК: «Мы с руководством решили, что будет лучше, чтобы я остался»
ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

Вингер «Шахтера» Михаил Мудрик заявил, что решил не покидать «Шахтер» нынешним летом:

«Были реальные предложения от «Байера», «Ювентуса» и «Брентфорда». Но мы сели с руководством клуба, пообщались и решили, что сейчас будет лучше, чтобы я остался».

Ранее сообщалось о том, что предложение по Мудрику сделала «Ницца».

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Источник Трибуна
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Комментарии 8
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Petro_ua
Чудова новина!
Я дуже радий!
Мудрик- талант! 
Нехай радує українців у Лізі Чемпіонів за українську команду, гру якої буде дивитися велика кількість людей в Україні! ніж, якби він перейшов в умовну Ніццу...гру якої більшість українців не буде дивитися!
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0
Mr Voevudskiy
Мишаня хорош, это факт, но хорошо ли это для него - аще не факт
С другой стороны, сейчас с днарями в команде.. да против какой-нить Барсы возьмет и накидает пару гол, вот уже и не 20 лям дадут а все 30
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0
veter
Всё равно вся жизнь и соревнования проходят за рубежом.
Это как шлюз у астронавтов.
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0
Burevestnik
для клуба это хорошо.
А для Мудрика - есть сомнения...  
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0
Борис Велев
Кому  будет  лучше? Клубу,  его  хозяевам  или  Мудрику? Все  за  уровневый атакующий  футбол  в  Украине.  Но  парням  надо  расти,  а  у  нас ,как  правило,  лидеры  через  год  теряют  мотивацию, а  вместе  с  ней,  уровень, развитие  и  цену  
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0
coba777
Шкода. Навіть дуже(((
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0
Показать Скрыть 1 ответ
kadaad .
Мудрое решение Мудрика. В украинских командах должны играть исполнители высокого класса, а не распродавать всех и все.
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-1
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