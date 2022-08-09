СМИ: Французский клуб предложил за Мудрика 20 миллионов евро

«Ницца» не оставляет надежд купить вингера «Шахтера» Михаила Мудрика. Сообщается, что скауты французского клуба на протяжении последних недель следили за действиями украинца в контрольных матчах, и сейчас «Ницца» перешла к активным действиям.

По данным Foot Mercato, «Ницца» предложила «Шахтеру» 20 миллионов евро за Мудрика.

Ранее сообщалось, что «Байер» выпал из гонки за украинцем.

Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна недавно сказал, что считает Михаила Мудрика одним из трех лучших игроков на своей позиции после Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе.