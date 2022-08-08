Немецкий журналист: Мудрика в Байере не будет
Мануэль Фет заявил, что украинец не перейдет в клуб из Леверкузена
Немецкий журналист Мануэль Фет в своем Twitter заявил, что украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик не перейдет в немецкий клуб:
«Донецкий «Шахтер» постоянно менял свою переговорную позицию, поэтому Михаил Мудрик вряд ли присоединится к леверкузенскому «Байеру». Пару месяцев назад клубы заключили сделку, а сейчас сделка, кажется, не действует».
Ранее сообщалось, что в борьбу за Мудрика вступила французская «Ницца».
Также игроком интересовался и английский «Брентфорд».
В прошлом сезоне Мудрик провел 19 матчей во всех турнирах, дважды забил и отдал 6 голевых передач.
Shakhtar Donetsk have kept changing their negotiation position, which means Mykaylo Mudryk is now highly unlikely to join Bayer Leverkusen. Clubs had an agreement a couple months ago, now a deal seems off. 🛑🇺🇦 pic.twitter.com/Fm4jMC8HE2— Manuel Veth (@ManuelVeth) August 7, 2022
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Хоча і в ШД він буде грати в основі, а тим більше в ЛЧ
Перейшовши в Евертон швидко вжився в команду і грає на своєму найвищому рівні.
Бажаю Мудрику потрапити в топ чемп Європи. Не обов'язково до явних лідерів.
Щодо ціни... Буде як з Супрягою : будуть пропозиції завтра менші чим вчора...
Бнефорд Середняк твердий Апл переходь туди покажи себе там і ти підеш в якийсь условний Ліверпуль або Ман сіті
Я посмотрел игру с Дортмундом, Байер катал их. Куча моментов. Классный состав с Патриком Шиком.
Вообще клуб интересный всегда борется за еврокубки.