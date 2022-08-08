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Германия
08 августа 2022, 09:06 | Обновлено 08 августа 2022, 15:18
7250
12

Немецкий журналист: Мудрика в Байере не будет

Мануэль Фет заявил, что украинец не перейдет в клуб из Леверкузена

08 августа 2022, 09:06 | Обновлено 08 августа 2022, 15:18
7250
12
Немецкий журналист: Мудрика в Байере не будет
Instagram. Михаил Мудрик (справа)

Немецкий журналист Мануэль Фет в своем Twitter заявил, что украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик не перейдет в немецкий клуб:

«Донецкий «Шахтер» постоянно менял свою переговорную позицию, поэтому Михаил Мудрик вряд ли присоединится к леверкузенскому «Байеру». Пару месяцев назад клубы заключили сделку, а сейчас сделка, кажется, не действует».

Ранее сообщалось, что в борьбу за Мудрика вступила французская «Ницца».

Также игроком интересовался и английский «Брентфорд».

В прошлом сезоне Мудрик провел 19 матчей во всех турнирах, дважды забил и отдал 6 голевых передач. 

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Мануэль Фет Михаил Мудрик Шахтер Донецк Ницца Брентфорд трансферы трансферы УПЛ трансферы Бундеслиги Байер
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Комментарии 12
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nick07
шкода. 
Хоча і в ШД він буде грати в основі, а тим більше в ЛЧ
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+5
Burevestnik
Осінню частину ЧУ 2021-22  Миколенко провів нижче своїх можливостей (на мій погляд). 
Перейшовши в Евертон швидко вжився в команду і грає на своєму найвищому рівні.   
Бажаю Мудрику потрапити в топ чемп Європи. Не обов'язково до явних лідерів. 
Щодо ціни...  Буде як з Супрягою : будуть пропозиції завтра менші чим вчора... 
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
Westwood.
Мудрик   хоче в ЛЧ грати і відмовився від АПЛ
Бнефорд Середняк твердий Апл переходь туди покажи себе там і ти підеш в якийсь условний Ліверпуль або Ман сіті 
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+1
Умник
Честно жаль.
Я посмотрел игру с Дортмундом, Байер катал их. Куча моментов. Классный состав с Патриком Шиком.
Вообще клуб интересный всегда борется за еврокубки.
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+1
terhoha
В ВПК-Агро - ідеально.
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0
Слава Чебан
отыграет ЛЧ и продадут зимой, думаю Мурдик ниче не теряет
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-2
veter
Уже вижу как Йовичевич наигрывает связку Мудрик - Зубков.
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-2
Показать Скрыть 2 ответа
bassofon
Бундеслига бы идеально подошла ему. 
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-3
kadaad .
Продавать сейчас Мудрика, нужно быть конченными идиотами!
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-5
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