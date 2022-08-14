Металлист упустил трофей, Малиновский отдал ассист, Суркис провалил телепул

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 13 августа.

1. Металлист вел в два гола, но проиграл Депортиво

Испанская команда сумела сделать камбэк

2. Серия А. Победный старт Милана, ассист Малиновского

Стартовал новый сезон чемпионата Италии

3. У людей хотят отобрать футбол! Суркис пояснил, почему сорвался телепул УПЛ

Президент «Динамо» готов отдать прибыль от телеправ на благотворительность

4. ВИДЕО. Победа Зинченко и компании. Как Арсенал обыграл Лестер

Зрители увидели в матче сразу шесть голов

5. Эвертон проиграл Астон Вилле, Миколенко провел 90 минут

Второе поражение команды Фрэнка Лэмпарда

6A. Костюк добыла важную победу на старте квалификации в Цинциннати

Марта успешно вернулась после восстановления от травмы

6B. Калинина прервала серию из четырех поражений подряд, обыграв американку

Ангелина стартовала с победы в квалификации турнира в Цинциннати

7. Что случилось? Брентфорд отгрузил в ворота МЮ четыре гола

Неудачный старт сезона для «Манчестер Юнайтед»

8. Артистическое плавание. Украинки завоевали еще одно золото на ЧЕ в Риме

Сестры Алексеевы победили в произвольной программе среди дуэтов

9. Велоспорт. Старикова завоевала серебро чемпионата Европы

Украинка стала второй в гите на 500 метров

10. В погоне за деньгами. Почему Малиновский перейдет в Ноттингем Форест

Обозреватель Sport.ua – о возможном переезде Руслана Малиновского в АПЛ