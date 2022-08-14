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Другие новости
14 августа 2022, 06:45 | Обновлено 14 августа 2022, 07:08
1519
0

Металлист упустил трофей, Малиновский отдал ассист, Суркис провалил телепул

Главные новости за 13 августа на Sport.ua

14 августа 2022, 06:45 | Обновлено 14 августа 2022, 07:08
1519
0
Металлист упустил трофей, Малиновский отдал ассист, Суркис провалил телепул
Instagram. Руслан Малиновский

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 13 августа.

1. Металлист вел в два гола, но проиграл Депортиво
Испанская команда сумела сделать камбэк

2. Серия А. Победный старт Милана, ассист Малиновского
Стартовал новый сезон чемпионата Италии

3. У людей хотят отобрать футбол! Суркис пояснил, почему сорвался телепул УПЛ
Президент «Динамо» готов отдать прибыль от телеправ на благотворительность

4. ВИДЕО. Победа Зинченко и компании. Как Арсенал обыграл Лестер
Зрители увидели в матче сразу шесть голов

5. Эвертон проиграл Астон Вилле, Миколенко провел 90 минут
Второе поражение команды Фрэнка Лэмпарда

6A. Костюк добыла важную победу на старте квалификации в Цинциннати
Марта успешно вернулась после восстановления от травмы

6B. Калинина прервала серию из четырех поражений подряд, обыграв американку
Ангелина стартовала с победы в квалификации турнира в Цинциннати

7. Что случилось? Брентфорд отгрузил в ворота МЮ четыре гола
Неудачный старт сезона для «Манчестер Юнайтед»

8. Артистическое плавание. Украинки завоевали еще одно золото на ЧЕ в Риме
Сестры Алексеевы победили в произвольной программе среди дуэтов

9. Велоспорт. Старикова завоевала серебро чемпионата Европы
Украинка стала второй в гите на 500 метров

10. В погоне за деньгами. Почему Малиновский перейдет в Ноттингем Форест
Обозреватель Sport.ua – о возможном переезде Руслана Малиновского в АПЛ

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Источник Sport.ua
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