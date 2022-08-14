Металлист упустил трофей, Малиновский отдал ассист, Суркис провалил телепул
Главные новости за 13 августа на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 13 августа.
1. Металлист вел в два гола, но проиграл Депортиво
Испанская команда сумела сделать камбэк
2. Серия А. Победный старт Милана, ассист Малиновского
Стартовал новый сезон чемпионата Италии
3. У людей хотят отобрать футбол! Суркис пояснил, почему сорвался телепул УПЛ
Президент «Динамо» готов отдать прибыль от телеправ на благотворительность
4. ВИДЕО. Победа Зинченко и компании. Как Арсенал обыграл Лестер
Зрители увидели в матче сразу шесть голов
5. Эвертон проиграл Астон Вилле, Миколенко провел 90 минут
Второе поражение команды Фрэнка Лэмпарда
6A. Костюк добыла важную победу на старте квалификации в Цинциннати
Марта успешно вернулась после восстановления от травмы
6B. Калинина прервала серию из четырех поражений подряд, обыграв американку
Ангелина стартовала с победы в квалификации турнира в Цинциннати
7. Что случилось? Брентфорд отгрузил в ворота МЮ четыре гола
Неудачный старт сезона для «Манчестер Юнайтед»
8. Артистическое плавание. Украинки завоевали еще одно золото на ЧЕ в Риме
Сестры Алексеевы победили в произвольной программе среди дуэтов
9. Велоспорт. Старикова завоевала серебро чемпионата Европы
Украинка стала второй в гите на 500 метров
10. В погоне за деньгами. Почему Малиновский перейдет в Ноттингем Форест
Обозреватель Sport.ua – о возможном переезде Руслана Малиновского в АПЛ
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