Калинина прервала серию из четырех поражений подряд, обыграв американку
Ангелина стартовала с уверенной в квалификации турнира в Цинциннати
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№52 WTA) с победы начала выступления в квалификации хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати.
В первом круге отбора украинка, которая получила шестой номер посева, обыграла Лорен Дэвис из США (№109 WTA).
Цинциннати. Первый круг квалификации
Ангелина Калинина (Украина) – Лорен Дэвис (США) – 6:2, 6:4
Отметим, что Калинина последний раз побеждала еще в первом круге Уимблдона. С тех пор было четыре поражения подряд.
Для Ангелины это первое выступления на данном турнире.
В следующем круге Калинина сразится против Петры Мартич (№58 WTA), которая переиграла еще одну украинку Даяну Ястремскую.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua следит за тренировочными сборами команд украинской Премьер-лиги
Пары четвертьфиналистов в нижней половине сетки сильно удивляют
Проти Мартіч шансів менше, ніж п'ятдесят відсотків, Петра повертає колишню форму, але вони ненульові. От у Марти проблем не повинно були, якщо , звісно, не почне клеїти дурня.