Калинина прервала серию из четырех поражений подряд, обыграв американку

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№52 WTA) с победы начала выступления в квалификации хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати.

В первом круге отбора украинка, которая получила шестой номер посева, обыграла Лорен Дэвис из США (№109 WTA).

Цинциннати. Первый круг квалификации

Ангелина Калинина (Украина) – Лорен Дэвис (США) – 6:2, 6:4

Отметим, что Калинина последний раз побеждала еще в первом круге Уимблдона. С тех пор было четыре поражения подряд.

Для Ангелины это первое выступления на данном турнире.

В следующем круге Калинина сразится против Петры Мартич (№58 WTA), которая переиграла еще одну украинку Даяну Ястремскую.