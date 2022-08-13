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  4. Калинина прервала серию из четырех поражений подряд, обыграв американку
WTA
13 августа 2022, 23:06 | Обновлено 13 августа 2022, 23:19
673
5

Калинина прервала серию из четырех поражений подряд, обыграв американку

Ангелина стартовала с уверенной в квалификации турнира в Цинциннати

13 августа 2022, 23:06 | Обновлено 13 августа 2022, 23:19
673
5
Калинина прервала серию из четырех поражений подряд, обыграв американку
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№52 WTA) с победы начала выступления в квалификации хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати.

В первом круге отбора украинка, которая получила шестой номер посева, обыграла Лорен Дэвис из США (№109 WTA).

Цинциннати. Первый круг квалификации
Ангелина Калинина (Украина) – Лорен Дэвис (США) – 6:2, 6:4

Отметим, что Калинина последний раз побеждала еще в первом круге Уимблдона. С тех пор было четыре поражения подряд.

Для Ангелины это первое выступления на данном турнире.

В следующем круге Калинина сразится против Петры Мартич (№58 WTA), которая переиграла еще одну украинку Даяну Ястремскую.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Володимир Коваленко
гРА НЕ ВРАЗИЛА
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+4
Stanislav Matusevych
Нарешті вдалося перервати неприємну серію. Гра, щоправда, не була особливо оптимістичною, а у другому сеті після 4:1, коли у Девіс трохи почав працювати форхенд, постійно було враження, ніби гра може перевернутися. Потрібна для Ангеліни перемога, але проти Мартич завтра шансів небагато.
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+4
Александр Ад
молодець.но дуже важко далася подача на матч,та і в цілому.в 2 сеті виглядала втомленою...
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+2
Sashamar
Хто повинен був виграти, той виграв, хто навряд чи міг, той програв. 
Проти Мартіч шансів менше, ніж п'ятдесят відсотків, Петра повертає колишню форму, але вони ненульові. От у Марти проблем не повинно були, якщо , звісно, не почне клеїти дурня.
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0
sportukraina2022
Ангеліна Калініна - Лорен Девіс WTA 1000 у Цинциннатіhttps://www.youtube.com/watch?v=fuHTCu4jCo0
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0
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