Ястремская впервые в карьере проиграла пять матчей подряд
Даяна уступила на старте квалификации соревнований в Цинциннати
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№79 WTA) завершила борьбу в квалификации хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати.
В первом круге отбора украинка проиграла десятой сеяной Петре Мартич из Хорватии (№58 WTA).
Цинциннати. Первый круг квалификации
Даяна Ястремская (Украина) – Петра Мартич (Хорватия) – 2:6, 2:6
Для Ястремской это пятое поражение подряд в одиночных матчах. Последний раз она побеждала еще во втором круге турнира в Бирмингеме, где остановила грозную Алену Остапенко. С тех пор украинка не может выиграть даже сет.
В текущем сезоне Даяна проиграла 18-й поединок при 19 победах.
В следующем круге Мартич сразится против Ангелины Калининой (№52 WTA) или Лорен Дэвис (№109 WTA).
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