Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ястремская впервые в карьере проиграла пять матчей подряд
WTA
13 августа 2022, 20:31 | Обновлено 13 августа 2022, 20:33
367
4

Ястремская впервые в карьере проиграла пять матчей подряд

Даяна уступила на старте квалификации соревнований в Цинциннати

13 августа 2022, 20:31 | Обновлено 13 августа 2022, 20:33
367
4
Ястремская впервые в карьере проиграла пять матчей подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№79 WTA) завершила борьбу в квалификации хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати.

В первом круге отбора украинка проиграла десятой сеяной Петре Мартич из Хорватии (№58 WTA).

Цинциннати. Первый круг квалификации
Даяна Ястремская (Украина) – Петра Мартич (Хорватия) – 2:6, 2:6

Для Ястремской это пятое поражение подряд в одиночных матчах. Последний раз она побеждала еще во втором круге турнира в Бирмингеме, где остановила грозную Алену Остапенко. С тех пор украинка не может выиграть даже сет.

В текущем сезоне Даяна проиграла 18-й поединок при 19 победах.

В следующем круге Мартич сразится против Ангелины Калининой (№52 WTA) или Лорен Дэвис (№109 WTA).

По теме:
Марта Костюк – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Петра Мартич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ангелина Калинина – Лорен Дэвис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA Цинциннати Петра Мартич Даяна Ястремская смотреть онлайн
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определились участники 1/4 финала на Мастерсе в Монреале
Теннис | 12 августа 2022, 10:35 0
Определились участники 1/4 финала на Мастерсе в Монреале
Определились участники 1/4 финала на Мастерсе в Монреале

Пары четвертьфиналистов в нижней половине сетки сильно удивляют

Максим ШАЦКИХ: «С Бенфикой можно играть»
Футбол | 13 августа 2022, 15:19 10
Максим ШАЦКИХ: «С Бенфикой можно играть»
Максим ШАЦКИХ: «С Бенфикой можно играть»

Специалист – о перспективах команды Мирчи Луческу пройти португальский гранд

ФОТО. Усик завершил главный этап подготовки и показал спарринг-партнеров
Бокс | 12.08.2022, 23:40
ФОТО. Усик завершил главный этап подготовки и показал спарринг-партнеров
ФОТО. Усик завершил главный этап подготовки и показал спарринг-партнеров
Теофимо возвращается поединком с середняком. Первый бой после Камбососа
Бокс | 13.08.2022, 00:05
Теофимо возвращается поединком с середняком. Первый бой после Камбососа
Теофимо возвращается поединком с середняком. Первый бой после Камбососа
В погоне за деньгами. Почему Малиновский перейдет в Ноттингем Форест
Футбол | 13.08.2022, 12:18
В погоне за деньгами. Почему Малиновский перейдет в Ноттингем Форест
В погоне за деньгами. Почему Малиновский перейдет в Ноттингем Форест
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alehandro
.. и это не предел
Ответить
+1
Sashamar
За дві години Гаддад Мая може й не виграє у Плішковой, але бій дасть. А там схожа історія, теж проблеми з допінгом, річне відсторонення, перед цим ще й травма. Знов і знов: на відміну від деяких почала з ф'ючерсів, не побоюючись, що корона впаде. Наразі маємо два WTA титула, місце в двадцятці і півфінал тисячника, відпрацювавши по дорозі Швьонтек та Бенчіч. Ну а кому корона дорожче, так і буде на межі першої сотні.
Ответить
0
Александр Ад
з 8 спроб жодного брейку,зір стае все гірше
Ответить
0
Леха
Вообще дно пробито 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Потеря еще одного евробойца. Заря крупно проиграла Университате
Потеря еще одного евробойца. Заря крупно проиграла Университате
11.08.2022, 22:23 73
Футбол
Определился соперник Днепра-1 в плей-офф квалификации Лиги Европы
Определился соперник Днепра-1 в плей-офф квалификации Лиги Европы
11.08.2022, 23:55 18
Футбол
Таблица коэффициентов. Можно ли тремя клубами обогнать Норвегию и Сербию?
Таблица коэффициентов. Можно ли тремя клубами обогнать Норвегию и Сербию?
12.08.2022, 09:25 51
Футбол
Артистическое плавание. Украинки завоевали золото чемпионата Европы
Артистическое плавание. Украинки завоевали золото чемпионата Европы
11.08.2022, 17:15
Водные виды
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
12.08.2022, 21:30
Теннис
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
13.08.2022, 01:23 2
MMA
Ига – все? Первая ракетка Ига Свентек проиграла 3-й матч за месяц
Ига – все? Первая ракетка Ига Свентек проиграла 3-й матч за месяц
12.08.2022, 07:34 4
Теннис
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
13.08.2022, 12:00 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности