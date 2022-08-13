Ястремская впервые в карьере проиграла пять матчей подряд

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№79 WTA) завершила борьбу в квалификации хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати.

В первом круге отбора украинка проиграла десятой сеяной Петре Мартич из Хорватии (№58 WTA).

Цинциннати. Первый круг квалификации

Даяна Ястремская (Украина) – Петра Мартич (Хорватия) – 2:6, 2:6

Для Ястремской это пятое поражение подряд в одиночных матчах. Последний раз она побеждала еще во втором круге турнира в Бирмингеме, где остановила грозную Алену Остапенко. С тех пор украинка не может выиграть даже сет.

В текущем сезоне Даяна проиграла 18-й поединок при 19 победах.

В следующем круге Мартич сразится против Ангелины Калининой (№52 WTA) или Лорен Дэвис (№109 WTA).