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13 августа 2022, 16:39 |
373
1

Эвертон проиграл Астон Вилле, Миколенко провел 90 минут

Второе поражение команды Фрэнка Лэмпарда

13 августа 2022, 16:39 |
373
1
Эвертон проиграл Астон Вилле, Миколенко провел 90 минут
ФК Эвертон. Виталий Миколенко

«Эвертон» Виталия Миколенко потерпел второе поражение в двух матчах АПЛ нынешнего сезона. После поражения от «Челси» неделю назад команда Фрэнка Лэмпарда сегодня на выезде проиграла 1:2 «Астон Вилле» Стивена Джеррарда.

Миколенко вышел в основе «Эвертона» на матч и провел на поле все 90 минут.

«Астон Вилла» - «Эвертон» - 2:1
Голы: Ингс 31, Буэндия 86 – Динь 87 (автогол)

«Астон Вилла» – Мартинес, Кэш (Конса, 90), Мингз, Диего Карлос (Чемберс, 90), Динь, Макгинн, Рэмзи (Янг, 90), Коутиньо (Буэндиа, 60), Камара, Ингз (Бэйли, 78), Уоткинс.

«Эвертон» – Пикфорд, Паттерсон, Тарковски, Коуди (Алли, 81), Холгейт, Миколенко, Дукуре (Дэвис, 35), Грэй (Онана, 81), Ивоби, Гордон, Макнил (Рондон, 64).

Предупреждения: Коутиньо (29), Дэвис (43), Динь (49), Ингз (75), Янг (90).

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Астон Вилла Эвертон Английская Премьер-лига Виталий Миколенко
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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veter
Самая жара, а они вдруг забегали после 85 минуты. Эвертон так и не забил.
А судья с крепкими нервами. Добавили +5, а Миколенко пришлось бегать 90+9.)
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