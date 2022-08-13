Эвертон проиграл Астон Вилле, Миколенко провел 90 минут
Второе поражение команды Фрэнка Лэмпарда
«Эвертон» Виталия Миколенко потерпел второе поражение в двух матчах АПЛ нынешнего сезона. После поражения от «Челси» неделю назад команда Фрэнка Лэмпарда сегодня на выезде проиграла 1:2 «Астон Вилле» Стивена Джеррарда.
Миколенко вышел в основе «Эвертона» на матч и провел на поле все 90 минут.
«Астон Вилла» - «Эвертон» - 2:1
Голы: Ингс 31, Буэндия 86 – Динь 87 (автогол)
«Астон Вилла» – Мартинес, Кэш (Конса, 90), Мингз, Диего Карлос (Чемберс, 90), Динь, Макгинн, Рэмзи (Янг, 90), Коутиньо (Буэндиа, 60), Камара, Ингз (Бэйли, 78), Уоткинс.
«Эвертон» – Пикфорд, Паттерсон, Тарковски, Коуди (Алли, 81), Холгейт, Миколенко, Дукуре (Дэвис, 35), Грэй (Онана, 81), Ивоби, Гордон, Макнил (Рондон, 64).
Предупреждения: Коутиньо (29), Дэвис (43), Динь (49), Ингз (75), Янг (90).
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