Миколенко выйдет в старте Эвертона на матч против Астон Виллы

Сегодня, 13 августа, состоится матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Астон Вилла» примет «Эвертон».

Украинский левый защитник «ирисок» Виталий Миколенко попал в стартовый состав своей команды и начнет поединок с первых минут.

Стартовый свисток встречи прозвучит в 14:30 по Киеву.