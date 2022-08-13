Англия13 августа 2022, 14:09 | Обновлено 13 августа 2022, 14:29
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Миколенко выйдет в старте Эвертона на матч против Астон Виллы
Украинец начнет поединок с первых минут
13 августа 2022, 14:09 | Обновлено 13 августа 2022, 14:29
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Сегодня, 13 августа, состоится матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Астон Вилла» примет «Эвертон».
Украинский левый защитник «ирисок» Виталий Миколенко попал в стартовый состав своей команды и начнет поединок с первых минут.
Стартовый свисток встречи прозвучит в 14:30 по Киеву.
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