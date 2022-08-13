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Англия
13 августа 2022, 14:09 | Обновлено 13 августа 2022, 14:29
80
0

Миколенко выйдет в старте Эвертона на матч против Астон Виллы

Украинец начнет поединок с первых минут

13 августа 2022, 14:09 | Обновлено 13 августа 2022, 14:29
80
0
Миколенко выйдет в старте Эвертона на матч против Астон Виллы
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Сегодня, 13 августа, состоится матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Астон Вилла» примет «Эвертон».

Украинский левый защитник «ирисок» Виталий Миколенко попал в стартовый состав своей команды и начнет поединок с первых минут.

Стартовый свисток встречи прозвучит в 14:30 по Киеву.

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Виталий Миколенко Астон Вилла - Эвертон Эвертон Астон Вилла
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Источник Sport.ua
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