Астон Вилла – Эвертон – 2:1. Миколенко провел 90 минут. Видео голов и обзор

В субботу, 13 августа, во втором туре АПЛ встретились «Астон Вилла» и «Эвертон». За «ирисок» в старте вышел украинский футболист Виталий Миколенко, который отыграл 90 минут на позиции левого защитника.

Матч проходил на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме, который является домашней ареной «Астон Виллы». Хозяева поля обыграли гостей со счетом 2:1.

АПЛ. Второй тур. Бирмингем

14:30. «Астон Вилла» (Бирмингем) – «Эвертон» (Ливерпуль) – 2:1

Голы: Дэнни Ингс, 31, Эмилиано Буэндия, 85 – Лукас Динь, 87 (автогол)