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Астон Вилла
13.08.2022, FT 2 : 1
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Англия
14 августа 2022, 02:01 | Обновлено 14 августа 2022, 03:18
81
0

Астон Вилла – Эвертон – 2:1. Миколенко провел 90 минут. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура АПЛ

14 августа 2022, 02:01 | Обновлено 14 августа 2022, 03:18
81
0
Астон Вилла – Эвертон – 2:1. Миколенко провел 90 минут. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Астон Вилла

В субботу, 13 августа, во втором туре АПЛ встретились «Астон Вилла» и «Эвертон». За «ирисок» в старте вышел украинский футболист Виталий Миколенко, который отыграл 90 минут на позиции левого защитника. 

Матч проходил на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме, который является домашней ареной «Астон Виллы». Хозяева поля обыграли гостей со счетом 2:1. 

АПЛ. Второй тур. Бирмингем

14:30. «Астон Вилла» (Бирмингем) – «Эвертон» (Ливерпуль) – 2:1

Голы: Дэнни Ингс, 31, Эмилиано Буэндия, 85 – Лукас Динь, 87 (автогол)

События матча

87’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Дэнни Ингс (Астон Вилла).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Эмилиано Буэндиа (Астон Вилла).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Дэнни Ингс (Астон Вилла).
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Источник Sport.ua
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