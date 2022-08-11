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13.08.2022 14:30 - : -
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Англия
11 августа 2022, 09:56 | Обновлено 11 августа 2022, 09:57
179
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Астон Вилла – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Букмекеры считают «ирисок» аутсайдерами

11 августа 2022, 09:56 | Обновлено 11 августа 2022, 09:57
179
0
Астон Вилла – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 13 августа, в Бирмингеме состоится поединок 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Астон Вилла» на своем домашнем стадионе «Вилла Парк» примет «Эвертон». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по Киеву.

Астон Вилла

 

«Львы» прошлый чемпионат Англии завершили на 14-й позиции в турнирной таблице. Бирмингемцы даже некоторое время претендовали на еврокубки, но очень неудачно провели концовку.

За 11 последних туров команда Стивена Джеррарда проиграла в шести матчах, три раза в этот период расписала мировые и смогла добиться лишь двух побед. А в нынешнем чемпионате «Астон Вилла» стартовала с поражения от «Борнмута» (0:2).

Эвертон

 

От «ирисок» в прошлом чемпионате Английской Премьер-лиги все ожидали борьбы как минимум за зону еврокубков, однако на самом деле они с трудом сумели избежать понижения в классе. От вылета в Чемпионшип «Эвертон» отделили всего четыре балла гандикапа над красной зоной.

Сохранение прописки в АПЛ ливерпульской командой очень обрадовало украинских болельщиков, поскольку в прошлом сезоне в ней пытался адаптироваться левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко. На счету 23-летнего игрока уже 14 матчей и 1 гол в элите английского футбола.

Нынешний сезон начался для Миколенко и его «Эвертона» с поражения от лондонского «Челси» со счетом 0:1. Сам Виталий отыграл поединок «от свистка до свистка».

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Астон Вилла» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.89 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Астон Вилла»: Мартинес – Карлос, Камара, Динь, Кэш, Рэмси, Коутиньо, Макгинн, Луис, Бейли, Ингз.

«Эвертон»: Пикфорд – Миколенко, Холгейт, Паттерсон, Тарковски, Алли, Ивоби, Дюкуре, Грэй, Рондон, Калверт-Льюин.

13 августа, суббота

«Астон Вилла» – «Эвертон»
Бирмингем. Стадион «Вилла Парк». 14:30
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch  
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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