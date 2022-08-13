Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Астон Вилла – Эвертон. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Астон Вилла
перерыв 1 : 0
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
13 августа 2022, 14:30 | Обновлено 13 августа 2022, 14:38
1712
0

Астон Вилла – Эвертон. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 августа в 14:30 поединок 2-го тура Английской Премьер-лиги

13 августа 2022, 14:30 | Обновлено 13 августа 2022, 14:38
1712
0
Астон Вилла – Эвертон. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Эвертон. Виталий Миколенко

13 августа в 14:30 в матче 2-го тура Английской Премьер-лиги играют «Астон Вилла» и «Эвертон».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В основе у ирисок заявлен украинский защитник Виталий Миколенко.

Астон Вилла – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы команд

Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку

События матча

31’
ГОЛ ! Мяч забил Дэнни Ингс (Астон Вилла).
24’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Эвертон.
По теме:
Манчестер Сити – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Миколенко выйдет в старте Эвертона на матч против Астон Виллы
Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Эвертон Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Астон Вилла - Эвертон смотреть онлайн
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 13 августа 2022, 12:00 1
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ

Sport.ua следит за трансферной политикой клубов УПЛ во время летнего межсезонья

Конец эпохи. Месси не попал в число 30 претендентов на Золотой мяч
Футбол | 12 августа 2022, 22:01 14
Конец эпохи. Месси не попал в число 30 претендентов на Золотой мяч
Конец эпохи. Месси не попал в число 30 претендентов на Золотой мяч

Также в списке нет Неймара

Исмаили забил за Лилль, Месси не получит Золотой мяч, золото синхронисток
Футбол | 13.08.2022, 08:10
Исмаили забил за Лилль, Месси не получит Золотой мяч, золото синхронисток
Исмаили забил за Лилль, Месси не получит Золотой мяч, золото синхронисток
Александр ГВОЗДИК: «Не вижу смысла Усику придумывать велосипед»
Бокс | 13.08.2022, 13:50
Александр ГВОЗДИК: «Не вижу смысла Усику придумывать велосипед»
Александр ГВОЗДИК: «Не вижу смысла Усику придумывать велосипед»
Барселона: от великого до смешного. И наоборот
Футбол | 13.08.2022, 07:30
Барселона: от великого до смешного. И наоборот
Барселона: от великого до смешного. И наоборот
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Ломаченко выложил интервью митрополита УПЦ МП для СМИ рф
ВИДЕО. Ломаченко выложил интервью митрополита УПЦ МП для СМИ рф
12.08.2022, 06:23 34
Бокс
ВИДЕО. Все, что осталось за кадром матча Штурм – Динамо
ВИДЕО. Все, что осталось за кадром матча Штурм – Динамо
11.08.2022, 14:47 1
Футбол
Ига – все? Первая ракетка Ига Свентек проиграла 3-й матч за месяц
Ига – все? Первая ракетка Ига Свентек проиграла 3-й матч за месяц
12.08.2022, 07:34 4
Теннис
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
13.08.2022, 01:23 2
MMA
Умер легендарный капитан львовских Карпат
Умер легендарный капитан львовских Карпат
11.08.2022, 11:44
Футбол
Источник: Малиновский может покинуть Аталанту нынешним летом
Источник: Малиновский может покинуть Аталанту нынешним летом
11.08.2022, 15:15 22
Футбол
Теофимо возвращается поединком с середняком. Первый бой после Камбососа
Теофимо возвращается поединком с середняком. Первый бой после Камбососа
13.08.2022, 00:05 4
Бокс
Источник: Цыганков отклонил предложения Аталанты и Вильярреала
Источник: Цыганков отклонил предложения Аталанты и Вильярреала
11.08.2022, 18:43 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности