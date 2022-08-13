Англия13 августа 2022, 14:30 | Обновлено 13 августа 2022, 14:38
1712
0
Астон Вилла – Эвертон. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 августа в 14:30 поединок 2-го тура Английской Премьер-лиги
13 августа 2022, 14:30 | Обновлено 13 августа 2022, 14:38
1712
0
13 августа в 14:30 в матче 2-го тура Английской Премьер-лиги играют «Астон Вилла» и «Эвертон».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В основе у ирисок заявлен украинский защитник Виталий Миколенко.
Астон Вилла – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.
Стартовые составы команд
События матча
31’
ГОЛ ! Мяч забил Дэнни Ингс (Астон Вилла).
24’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Эвертон.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 августа 2022, 12:00 1
Sport.ua следит за трансферной политикой клубов УПЛ во время летнего межсезонья
Футбол | 12 августа 2022, 22:01 14
Также в списке нет Неймара
Футбол | 13.08.2022, 08:10
Бокс | 13.08.2022, 13:50
Футбол | 13.08.2022, 07:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.08.2022, 06:23 34
11.08.2022, 14:47 1
12.08.2022, 07:34 4
13.08.2022, 01:23 2
11.08.2022, 11:44
11.08.2022, 15:15 22
13.08.2022, 00:05 4
11.08.2022, 18:43 12