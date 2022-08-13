У людей хотят отобрать футбол! Суркис пояснил, почему сорвался телепул УПЛ

Президент «Динамо» Игорь Суркис пояснил свою позицию по поводу единого телепула УПЛ, который планировалось создать при партнерстве лиги с телеканалом Setanta Sports:

«Меня деньги в этом вопросе не интересуют. В доковидный период мы получали от «плюсов» $2 млн, затем – более $1 млн. А эти $100 тысяч мы готовы отдать на благотворительные цели.

Меня интересует, чтобы нам дали возможность показывать матчи с задержкой на доступном ресурсе. Как это было в прошлом году, когда «плюсы» позволяли нам с задержкой в ​5 минут показывать матчи на клубном канале в YouTube. Люди не могут ходить на стадион, а у них хотят отобрать возможность смотреть матчи по телевизору, что во время войны неправильно».

За полный пакет медиаправ Setanta Sports предлагала $3,2 млн за сезон, против предложения выступили 4 клуба: «Динамо», «Днепр-1», «Заря», «Рух».