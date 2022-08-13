У людей хотят отобрать футбол! Суркис пояснил, почему сорвался телепул УПЛ
Президент «Динамо» готов отдать прибыль от телеправ на благотворительность
Президент «Динамо» Игорь Суркис пояснил свою позицию по поводу единого телепула УПЛ, который планировалось создать при партнерстве лиги с телеканалом Setanta Sports:
«Меня деньги в этом вопросе не интересуют. В доковидный период мы получали от «плюсов» $2 млн, затем – более $1 млн. А эти $100 тысяч мы готовы отдать на благотворительные цели.
Меня интересует, чтобы нам дали возможность показывать матчи с задержкой на доступном ресурсе. Как это было в прошлом году, когда «плюсы» позволяли нам с задержкой в 5 минут показывать матчи на клубном канале в YouTube. Люди не могут ходить на стадион, а у них хотят отобрать возможность смотреть матчи по телевизору, что во время войны неправильно».
За полный пакет медиаправ Setanta Sports предлагала $3,2 млн за сезон, против предложения выступили 4 клуба: «Динамо», «Днепр-1», «Заря», «Рух».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua следит за трансферной политикой клубов УПЛ во время летнего межсезонья
Экс-лидер «Шахтера» недолго пробыл в родном клубе после возвращения из Европы
З такою математикою - то явно гроші не цікавлять