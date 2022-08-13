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  4. У людей хотят отобрать футбол! Суркис пояснил, почему сорвался телепул УПЛ
Украина. Премьер лига
13 августа 2022, 17:40 | Обновлено 13 августа 2022, 17:45
1779
10

У людей хотят отобрать футбол! Суркис пояснил, почему сорвался телепул УПЛ

Президент «Динамо»​​​​​​​ готов отдать прибыль от телеправ на благотворительность

13 августа 2022, 17:40 | Обновлено 13 августа 2022, 17:45
1779
10
У людей хотят отобрать футбол! Суркис пояснил, почему сорвался телепул УПЛ
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис пояснил свою позицию по поводу единого телепула УПЛ, который планировалось создать при партнерстве лиги с телеканалом Setanta Sports:

«Меня деньги в этом вопросе не интересуют. В доковидный период мы получали от «плюсов» $2 млн, затем – более $1 млн. А эти $100 тысяч мы готовы отдать на благотворительные цели.

Меня интересует, чтобы нам дали возможность показывать матчи с задержкой на доступном ресурсе. Как это было в прошлом году, когда «плюсы» позволяли нам с задержкой в ​5 минут показывать матчи на клубном канале в YouTube. Люди не могут ходить на стадион, а у них хотят отобрать возможность смотреть матчи по телевизору, что во время войны неправильно».

За полный пакет медиаправ Setanta Sports предлагала $3,2 млн за сезон, против предложения выступили 4 клуба: «Динамо», «Днепр-1», «Заря», «Рух».

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Динамо Киев Setanta Sports ТаТоТаке телевидение чемпионат Украины по футболу ТВ-права Украинская Премьер-лига телепул Игорь Суркис
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Источник ТаТоТаке
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Комментарии 11
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Аргумент
У суркисоа на первом месте деньги ,как и у ботов динамофилов ,они и страну готовы продать за тарелку супа 
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+1
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Gargantua
так сейчас клубы передохнут вот и будет футбол. ДК деньги не интересуют а Верес или Зарю очень интересуют. им бы эти деньги были не лишними. А теперь получается ДК будет играть и их матчи будут показывать, а остальные?
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+1
AK.228
"У доковідний період ми отримували від «плюсів» $2 млн, потім – більше $1 млн"
З такою математикою - то явно гроші не цікавлять 
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+1
Andrew
какой популизм 
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+1
pricolist
Ти заробив статки, як і інші наші олігархи, використовуючи ресурси країни. А зараз бачите він згадав про простих людей. 
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0
Петр Яновский
Бедные ордловцы не могут тут пояснить почему это плохо
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
Александр Ад
підтримую!
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-1
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