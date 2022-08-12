Украинские синхронистки выиграли золото ЧЕ, Заря с треском вылетела из ЛК

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 11 августа.

1. Потеря еще одного евробойца. Заря крупно проиграла Университате. Луганчане вылетели из Лиги конференций.

2. Квалификация Лиги Европы. Все результаты Q3 и пары 4-го раунда отбора. 11 августа состоялись ответные матчи 3-го раунда квалификации ЛЕ.

3. Определился соперник Днепра-1 в плей-офф квалификации Лиги Европы. Команда сыграет против кипрского АЕКа.

4. Квалификация Лиги конференций. Все результаты Q3 и пары 4-го раунда отбора. 11 августа состоялись ответные матчи 3-го раунда квалификации ЛК.

5. Артистическое плавание. Украинки завоевали золото чемпионата Европы. Украинские синхронистки завоевали историческое золото.

6. Озвучена сумма, которую Ноттингем Форест предлагает за Малиновского. Пойдет ли на такую сделку «Аталанта»?

7. Источник: Цыганков отклонил предложения Аталанты и Вильярреала. Лидер «Динамо» мог стать одноклубником Руслана Малиновского.

8. ОФИЦИАЛЬНО. Старт сдвинули на день. Матч Катара и Эквадора откроет ЧМ-2022. В группе A на следующий день сыграют сборные Сенегала и Нидерландов.

9. Источник: Шахтер опережает Динамо в борьбе за Назарину. Хавбек «Зари» близок к переходу в «Шахтер».

10. Сампдория подписала вратаря с украинскими корнями. Никита Контини продолжит карьеру в клубе из Генуий до переходу до «Шахтаря».